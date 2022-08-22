萬物皆漲 「升級網路竟降價」!　超高速上網視訊追劇不卡卡

▲中華電信HiNet光世代「速在必行」方案，網速升級，價格不漲反降。（圖╱翻攝自中華電信官網）

消費中心／綜合報導

後疫情時代到來，現代人生活習慣跟工作模式都有很大轉變，最顯著的感受就是「網路用量大增」，從居家防疫期間就開始習慣各種線上活動，不管上課、工作，或是休閒娛樂通通都跟網路脫不了關係，對於遠距辦公的人來說，隨時隨地需要上線視訊會議變成家常便飯，原本天天去健身房的人，也善用網路影片在家中自主訓練，而打遊戲、追劇的時間也變多了，喜愛逛街購物的「閃靈刷手」全變成網購達人！因應疫情而養成的生活型態成為後疫情時代的新常態，不過當全家人都在使用網路的時候，就會發生一件令人害怕的事情，那就是網速卡卡！

後疫情時代 「線上化」成新常態

▲疫情後大家開始習慣各種線上活動，包括上課、工作、休閒娛樂...等，都與網路脫不了關係。（圖／翻攝自Unsplash）

追劇畫面突然開始轉圈圈、出現殘影，視訊會議開到一半突然定格跑不動，老闆一直重複眼睛閉上的表情，十分鐘後跟客戶提案但檔案上傳時間還要半小時，老師剛剛講的重點只聽到前半段，等超久的視訊問診卻沒聽到最關鍵的那一part，遊戲中正準備送敵人上路卻突然斷線被隊友說是老鼠屎⋯⋯，原本都還在可接受範圍內的網路速度，只要多人一起使用，突然就成為背上的那根刺，讓人好阿雜，種種狀況不免開始認真考慮要提升家中網速。近期萬物齊漲讓民眾超有感，但中華電信就是懂你，現在升級網路價格不漲反降，就是要提供給用戶更快更順的網路連線。

對網路的依賴漸增 快速且穩定網路連線才能滿足現代人需求

▲數位時代許多視訊會議、線上課程，網速夠、不lag、品質穩定的網路是家庭必須。（圖／翻攝自Unsplash）

數位時代每個家庭內都有許多3C用品，裝置一台接一台新增，家電也紛紛智慧化，平板、筆電、桌機、智慧電視、智慧家庭裝置、空氣清淨機⋯⋯等，每一樣都需要使用網路連線，更遑論是人手一支起跳的智慧型手機，林林總總算下來一次10幾個裝置要上網，保持網路流暢不lag是比「晚餐吃什麼」還難解的問題。要有強大的網路才能成為全家人的後盾，中華電信邀你無痛升速家用網路，現在申辦HiNet光世代「速在必行」方案，300M只要每月999元，再加100元就能直接升級成500M，最高現省16,800元，打破一般人對於「高速上網＝價格昂貴」的印象！

▲現在申辦中華電信HiNet光世代「速在必行」方案可享多樣優惠。（圖／翻攝自中華電信官網）

差點想退訂串流帳號的人先等一等，你還有更好的方法！中華電信「速在必行」方案，除了升級網路速度不再lag外，提供品質穩定的網路連線也讓全家人用起來更開心，申辦還可享多樣優惠，包含讓全家處處訊號順暢的Wi-Fi全屋通乙台、Hami Video（影劇館或電視館）前6個月0月租或是讓家裡安心上網的防駭守門員或色情守門員等（加值服務優惠擇一），網速升級生活加分超有感。中華電信各門市、網路門市及客服專線（0800-080-412）都可以申請，早辦早享受！

►中華電信HiNet光世代「速在必行」方案說明

