就是她！抽走競選文宣惹哭抗癌正妹候選人　高雄婦曝原因

記者賴文萱／高雄報導

抗癌正妹、時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔控訴，跑行程時驚見才剛放入選民信箱的廣告文宣，事後竟被人全被抽走，一度委屈落淚，今（24）日更前往高雄地檢署按鈴申告。警方掌握消息後，調閱監視器，通知涉案犯嫌70歲黃姓婦人到案，訊後將依法函送。

▲競選文宣全遭對手抽走，罹癌正妹候選人張雨柔哭了。（圖／記者賴文萱翻攝）

張雨柔指出，昨天早上志工幫忙她發放口罩文宣完畢後，途中因遺忘手機折返找尋時赫然發現，才發放的口罩文宣竟然已不見蹤影，透過服務處深入了解後，也有其他住家發生同樣情形。她昨日在敘述過程中，一度哽咽落淚，坦言現在心情很無助，因為素人參選已經很辛苦，為什麼因為要勝選，所以選擇這麼惡劣手段，要抹煞別人努力。

她今日前往地檢署按鈴申告，希望自己的挺身捍衛能遏止選舉歪風，產生警示作用，不要再有下一位受害候選人，落實台灣民主根基，還給大家一個健康選舉。

針對張雨柔赴地檢署提出意圖使人不當選告訴，林園分局掌握消息後，分局長張泰賓立刻成立專案小組，積極調閱監視器，迅速通知涉案犯嫌到案，釐清案情。

▲張雨柔口罩文宣全遭對手抽走，監視器抓到「她幹的」。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警調閱現場周邊監視器，發現一名婦人把文宣放入信箱後，又將另一口罩文宣放入自己背包。經調查，70歲的黃姓婦人家住鳳山，是派報公司的派報員，供稱發放文宣時，戴的布口罩呼吸困難，發現信箱內有口罩，於是順手拿走自用，不知是何人文宣口罩，警方訊後將依法函送。

▲時代力量高雄黨主委林于凱，陪同張雨柔至高雄地檢署按鈴申告，大岡山市議員候選人黃思學、左楠區市議員候選人鄭侑青、鳳山區候選人顧崇德共同到場力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）