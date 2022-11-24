選前之夜謝福弘邀馬英九站台　呼喚藍營支持者堅定票投謝福弘

▲選舉倒數48小時，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘持續以車隊在街頭拜票，25日選前之夜將邀請馬英九號召藍軍歸隊。（圖／謝福弘競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

選舉倒數48小時，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘持續以車隊在街頭拜票，競選總部同時公布了選前之夜的安排，傍晚先由馬英九陪同車隊拜票，晚上再回到競選總部，擔任選前之夜開場嘉賓，呼喚藍營支持者堅定票投謝福弘。

謝福弘24日持續以車隊在街頭拜票，選戰即將進入最緊張的25日，前總統馬英九在25日傍晚先陪同謝福弘在苗栗縣進行車隊遊行拜票，親自向下班民眾請託喊話，接著再到晚會現場擔任開場嘉賓，呼喚藍營支持者一起堅定票投謝福弘。

第4度到苗栗為謝福弘助選的馬英九非常重視苗栗選情，呼籲支持者必須守住苗栗的藍天。緊接著國民黨副主席連勝文也將接棒號召苗栗的青壯年藍軍聯手抗綠，一齊拒絕擋疫苗、護高端、抄論文、顛倒黑白的民進黨，用國民黨的勝選教訓民進黨執政的傲慢。

除了要下架民進黨，謝福弘更強調也要下架與砂石黑金違法勾結的暗黑勢力，謝福弘表示，這次徐定禎和鍾東錦為了選舉吵架互揭瘡疤，大家才知道除了鍾東錦就是砂石業者，為了賺黑心錢不惜公然違法，而徐定禎不但跟砂石業者關係密切，跟鍾東錦甚至也是兄弟老友，這種黑金砂石一家親，理智的選民怎麼投得下去。

謝福弘期望一向理性低調的知識藍站出來用選票強力表態，凝聚國民黨的力量，一起教訓傲慢的民進黨，同時也要拒絕長久危害苗栗的砂石黑暗勢力，集中選票讓國民黨的謝福弘進到縣府，為苗栗開展幸福藍圖。