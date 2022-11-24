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國內首度檢出H5N1禽流感　農委會：初步認定病毒未擴散

▲防檢局副局長徐榮彬說明禽流感防治現況。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防檢局副局長徐榮彬說明禽流感防治現況。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

宜蘭縣五結鄉種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺本月20日檢出新型H5N1亞型高病原性禽流感，其中宜蘭種鴨場更是全台首例爆發H5N1的家禽場。農委會今（24日）召開記者會說明，針對案例場周邊禽場已完成採樣監測或健康訪視，並未發現新增案例，初步認定病毒尚未擴散。

針對國內首度爆發H5N1新興的禽流感病毒，首例就發生在家禽場，農委會主委陳吉仲日前受訪曾坦言「禽流感疫情面臨嚴峻挑戰」。農委會副主委黃金城今（24日）在記者會中也指出，往年禽流感爆發，通常會在境內滾動一陣子才進到家禽場，這次H5N1首例就在家禽場、且致死率相當高，農委會與業者都要嚴加戒備。

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防檢局副局長徐榮彬指出，宜蘭種鴨案例場周圍半徑3公里內僅有1場鴨場在養，經採樣檢測為禽流感陰性，半徑3公里至5公里有7場雞場在養，近日經動物防疫人員臨床檢查雞隻健康狀況均良好，初步認定病毒尚未擴散，且宜蘭縣該起H5N1亞型高病原性禽流感，感染人類風險低。

徐榮彬進一步指出，從去年10月開始，全球禽場禽流感疫情十分嚴峻，歐洲有2089例、美洲479例、非洲282例、亞洲472例；而台灣從104年大規模爆發1004例禽場案例，疫情逐年下降，今年起迄今，國內確診及撲殺禽流感禽場案例計27例（陸禽21場、鴨4場、鵝2場），且以H5N2亞型（b分支）為主，疫情相對穩定，但因國際疫情仍在高峰，提醒業者也不可掉以輕心。

徐榮彬說，為有效防止病原擴散，農委會持續執行各項監測工作，以便及早發現病毒，即時處置，並呼籲養禽業者務必加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候(野)鳥接觸，同時落實門禁管制等，降低新病毒入侵及散播風險。

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