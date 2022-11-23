蛋價回不去了？　陳吉仲：飼料漲價「總不能讓蛋農賠錢賣」

▲農委會主委陳吉仲回應蛋價質詢，只承諾保證供應無虞。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著國際飼料漲價，連動影響國內雞蛋價格居高不下，立委呂玉玲今（23日）天在立法院經濟委員會質疑農委會主委陳吉仲，放任蛋價一路攀升，卻絲毫沒有作為，直問「蛋價回不去了是嗎？」陳吉仲回應，蛋價要降價，前提是飼料價格調降，只能確保雞蛋供應無虞，價格就尊重市場機制。

立法院經濟委員會今天（23日）邀請農委會就照顧農民福利制度等，進行專案報告並備質詢。

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立委呂玉玲質詢指出，國內蛋價從年初開始，一路飆漲，從每台斤30多元，已經來到40多元，且沒有降價的趨勢，雖然國際原物料黃豆、小麥、玉米價格調漲，但看不到農委會在控制蛋價上有任何作為，質問陳吉仲「蛋價回不去了是嗎」？

立委李貴敏也質疑陳吉仲，今年3月曾允諾解決蛋價問題，但現在已經11月了，現在蛋價還是居高不下，連帶學生的營養午餐也吃不到全蛋，難道農委會解決蛋價和蛋荒的方式就是從國外進口雞蛋嗎？

陳吉仲回應澄清，自己只有承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」，他強調，去年飼料價格跟今年價差很大，其中黃豆、玉米去年跟今年同期價格，漲價幅度比雞蛋還多，因為飼料價格漲價，總不能讓農民虧損賣蛋，還是要讓農民有基本利潤，只能確保國內產蛋、供應無虞，蛋價則要看飼料價格是否有降價空間，農委會會尊重市場機制。