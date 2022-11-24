在地廟宇行善舉　永康區開天宮捐贈AED救人

▲台南市永康區開天宮，捐贈AED給永康消防分隊，為地方盡一份心力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區開天宮，得知近期永康消防分隊準備將現有AED（自動體外心臟去顫器）汰舊換新，立即與永康消防分隊聯絡，由廟方捐贈1台AED能為地方盡一份心力。

南消五大隊指出， 近年來國人十大死因，心臟疾病高居前三名，鑑於民眾面對危急時刻，往往求助的對象是119救護人員，若救護人員到達現場時能及早進行急救措施，把握黃金救援時間，將可有效提升患者存活率。

開天宮主委劉學勳表示，永康區開天宮主祀神農大帝，依廟誌記載開天宮建於清乾隆27年(1762年)，已有260年的歷史。神農大帝為醫藥之神，救死扶傷本為廟方所願。希望藉由廟方聚集信眾的善念，能讓永康區開天宮為更多民眾服務。

黃偉哲市長表示，消防局到院前急救成功率逐年攀升，成功將失去呼吸脈搏的人救回，讓多數的家庭免於破碎；台南市政府團隊，除了提供救護人員紮實的訓練外，同時積極的提倡全民CPR，讓大臺南市民處於一個安心的生活環境，朝向幸福城市邁進。

消防局李明峯局長表示，消防局對內一直在提升消防人員的救護技能，在黃偉哲市長的大力支持下，近期在預立醫囑下的用藥處置下，多了3種新的急救用藥以及增加骨針的運用，為了就是希望能提升OHCA患者救活率；捐贈廟方開天宮主委劉學勳也是我們永康義消分隊顧問，常年熱心公益，積極為地方服務不遺於力，本局深表感謝。本局對外極力推廣「全民CPR+AED」，鼓勵民眾學會CPR技能，懂得使用AED，即早對無呼吸無脈搏的人實施CPR+AED，守護周遭人員的生命安全，進而達到增加患者OHCA的存活率及預後品質。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，第五大隊救護案件數，為全台南市救護案件數最多之單位，救護技能訓練及推廣「全民CPR+AED」，是提升患者OHCA存活率及預後品質必經之路，藉由此次案件，更能顯現即早對OHCA患者施作CPR的重要性。第五大隊不斷提升消防人員救護能力，對轄內場所推廣CPR+AED技能，甚至小班教學，使得學習品質更好，讓民眾在必要時能勇敢的去施做CPR+AED，更實質的提升患者存活率。