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台86線擦撞自燃男子受困車內　白河警即刻救人脫困

▲白河分局員警發現車禍造成火燒車，立即持滅火器初期滅火，並搶救駕駛人成功脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲白河分局員警發現車禍造成火燒車，立即持滅火器初期滅火，並搶救駕駛人成功脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台86線快速道路18日中午12時許驚傳火燒車意外，2輛自小客車在台86線6.8公里處發生事故，其中一輛由71歲吳姓男子駕駛之自小客車突然起火爆炸濃煙狂竄，吳姓駕駛當時昏迷受困車內，白河分局警網行經處發現，警方立即拿車內滅火器，衝向冒煙車輛搶救火勢，並將吳姓駕駛迅速拉出車外，所幸沒有造成傷亡。

白河分局警備隊長陳明典、白河所巡佐顏志榮於18日執行解散人犯勤務完畢返回分局途中，中午12時10分許行經快速公路台86線6.8公里處，見兩部自小客車發生交通事故，其中一輛自小客車因碰撞擦撞到護欄，產生大量濃煙並伴隨著爆炸聲情況危急。陳隊長及顏員見情況緊急，等不及消防隊到場，立即將巡邏車停於肇事車輛後方開啟警示燈，提醒後方來車前方有事故。

▲白河分局員警發現車禍造成火燒車，立即持滅火器初期滅火，並搶救駕駛人成功脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因現場濃煙密布，車上駕駛並未下車，警方深怕肇事車輛高溫爆炸，立即持巡邏車上所放置之滅火器衝向肇事車輛噴灑滅火，接續開啟車門，將因撞擊而暈暈沉沉之吳姓駕駛搖醒，解開安全帶後，迅速將搶救脫困，119消防人員到場射水搶救，警方在場進行交通管制，疏導車輛，讓消防人員順利撲滅火勢。

白河分局分局長劉其賢表示，員警不顧自身安危，以民眾安全為第一考量，迅速成功搶救生命，避免火燒車釀災，值得讚賞。在此呼籲民眾平若在路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可即撥打「110」電話向警方求助。

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