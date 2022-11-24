複製2018氣勢！全台選前之夜拼了　朱立倫趕場壓陣桃園、台北

▲國民黨全台選前之夜場次曝光，主軸為全力衝刺為你拚好日子。（資料照／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數48小時，國民黨今（24）日公布選前之夜場次，除屏東縣提前於今晚舉辦「屏東出頭天 選前大團結」晚會外，其餘21縣市25日都會舉辦造勢晚會或遊行、掃街拜票。據了解，國民黨中央也重兵鎮守台北和桃園，黨主席朱立倫也會桃園、台北趕場，展現決戰北桃的企圖心。

國民黨文傳會主委洪孟楷說明，國民黨在全台六個直轄市明晚選前之夜時間地點如下，台北市，晚間七時「蔣萬安奮戰勝選之夜」，地點在信義區基隆路一段52號，中視轉播，TVBS56台輪播；新北市，晚間七時「明天以民為天 健康快樂友希望 侯友宜選前之夜，地點在板橋第一運動場，TVBS42台轉播，TVBS56台輪播。

桃園市，晚間七時「挺善良-張善政選前之夜」，地點在朝陽森林公園(桃園區三民路二段212號)，中天綜合台36台轉播，TVBS56台輪播；台中市，下午四時三十分開始「市長只有媽媽好 盧秀燕選前之夜」地點於原太原夜市(北屯區太原路與和順路路口) ，東森轉播，TVBS56台輪播。

台南市，晚間六時「謝龍介台南光榮選前之夜」，地點在小東公園(東區小東路與林森路三段交叉路口) ， TVBS56台輪播；高雄市，晚間七時「柯志恩市民之夜」，地點於前鎮一德勞工夜市(前鎮區凱旋四路758號) ，中視新聞台轉播，TVBS56台輪播。

洪孟楷指出，今年參照2018年作法，希望延續2018的氣勢，一舉贏得最多選民的認同跟支持。先前幾次的大型造勢，國民黨提名的縣市長候選人都已經多次合體，展現團結一心、合體向前的氣勢，明天六都的選前之夜雖然不會在造勢場合上做連線，但是會在最後利用TVBS 56台直播，來進行六個直轄市同框的合體。若大家無法到現場，也可以選擇六都的轉播頻道觀看精彩畫面。

六都之外，洪孟楷說明，今（24日）晚間在臺灣最南端的屏東縣，即有選前之夜的大型造勢活動，明天各縣市除了選前之夜，還有包括車隊、徒步掃街、歡樂遊行嘉年華或是音樂會等活動，都希望民眾踴躍參與支持。

▲▼國民黨選前之夜場次曝光。（圖／國民黨提供）