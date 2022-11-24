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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲諷蔣萬安「權貴蔣四代」　陳時中：確實！講的是事實

▲▼陳時中「台北車掃中」出發記者會暨「中正、萬華區」。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中「台北車掃中」出發記者會暨「中正、萬華區」。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰進入倒數48小時，三位候選人空戰、陸戰齊發，台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊23日上節目時，柯文哲笑國民黨歷屆北市候選人都是權貴子弟，蔣萬安更是「蔣四代」，民進黨台北市長候選人陳時中24日車隊掃街前被問及此事，陳時中秒答，「確實！講的這也是事實。」

陳時中24日上午在中正、萬華一帶車隊掃街，民進黨立院黨團、桃園市長候選人鄭運鵬也到場力挺，陳時中表示，過去擔任政務官要看到這麼多立委不容易，自己跟鄭運鵬從以前在立法院行政部門合作，創造人民最大權益，一定兩個都要贏，非常高興。

鄭運鵬表示，過去擔任黨團幹事長期間，跟陳時中共同作戰時間最多，包括前瞻、防疫紓困、公投、還有疫情期間的抹黑污衊、法案協調等，有這樣的革命情感，今天特別來到這邊幫陳時中加油，在桃園國門防疫第一線，也可以見證到市民對陳時中的肯定，再過兩天也會在台北發生。

選戰進入倒數階段，陳時中近期街講、掃街活動不斷，23日晚間至景美夜市掃街時人氣很旺，不少支持者搶著合影，還有熱情粉絲拿出接種三劑高端的疫苗卡請陳時中簽名。

對此，陳時中表示，自己一直對台北市民有相當信心，儘管昨天下毛毛雨，群眾熱情無法擋，很多話想說、表白，自己非常感激 ，看到未來市民的期待這麼深，加上責任感要更努力。

而競爭對手黃珊珊23日則改採空戰模式，晚間跟柯文哲一起上網紅館長直播，柯文哲更酸，蔣萬安是權貴蔣四代。對於媒體追問此事，陳時中也回應，這確實也是事實。

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