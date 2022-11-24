追打高虹安助理費案　前民眾黨同志林冠年遞交吹哨者錄音檔

▲竹北市長候選人林冠年，24日到北檢送交有關高虹安助理費案的對話錄音檔。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議持續延燒，因酒駕遭民眾黨開除黨籍的竹北市長候選人林冠年，24日上午到台北地檢署，遞交高虹安助理費相關單據以及辦公室施壓錄音檔，林冠年拒絕公開播放內容，僅表示交給檢方是最好的處理方式，大家不要未審先判，相信真相很快水落石出。

台北地檢署目前已針對高虹安和男友李忠庭被控涉嫌詐領立委助理費案，分他字案展開偵辦，近日外界不斷傳出高虹安辦公室的錄音檔內容，疑似有立委助理遭受壓力，網紅「四叉貓」劉宇23日公布錄音檔，指出高虹安辦公室發生性平事件後，有女主管向受害者助理表示，事情鬧大就是助理必須離職。此外，高虹安辦公室發生勞資糾紛後，同1位女主管稱「老闆」身後有鴻海的2、300位法務在支援，要求助理不要把事情鬧大。

對此，林冠年日前已赴調查局北機站遞交相關資料，24日上午再到北檢，他表示這幾天又蒐集到的事證，包括助理費相關單據，有日用支出、宴客、獎金、收據，「這些事證經過律師認證的，有相當可信度，希望讓真相早日大白，讓事件趕快落幕。」媒體希望林冠年公開錄音檔內容，林冠年僅透露錄音內容就是「辦公室對同仁的某種壓力，說鴻海背後還有300個法務」。

林冠年表示，目前案件吹哨者最少5個人，呼籲同樣參選新竹市長的林耕仁手上若有證據，也盡快交出來「拚上最後一塊拼圖」，林冠年也向民眾黨喊話：「呼籲同志們，改革的腳步不會因為高虹安貪瀆案停下來，真相大白那一天，我們一定會在終點會合，科主席雖然沒聽到真話，民眾黨還是不忘本心，我們要堅持自己改革的理想，作對的事，寧可清白的輸，也不要骯髒的贏。」