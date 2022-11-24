金與正罵尹錫悅「天下蠢蛋」！嘲諷南韓無家可歸：是美國養的野狗

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）不斷提高試射導彈的頻度，導致區域緊張情勢升溫，南韓、美國計畫將針對北韓實施追加制裁。對此，朝鮮勞動黨副部長金與正大為光火，今（24）日上午更發表談話猛烈砲轟南韓總統尹錫悅，不僅罵尹錫悅是天下最蠢的傻蛋，更形容南韓是美國豢養的「忠犬」，觸動南韓國內不滿的輿論情緒。

北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會宣傳煽動部副部長金與正24日上午再度透過官媒《朝中社》針對南韓發表談話，她首先挑動南韓國內反對尹錫悅的輿論情緒，「我實在不懂，為何（南韓）國民就這樣坐視尹錫悅政權那幫天下大蠢蛋坐在那讓情況變得更危險。至少文在寅還在的時候，首爾不是我們的標靶。」

金與正表示，「美國與南朝鮮（南韓）那幫嘍囉愈是拼命對我們施壓制裁，只會更加招致我們的敵對與憤怒的情緒。南朝鮮（南韓）外交部那幫崽子將我們行使自衛權形容是『挑釁』，甚至還對外狂吹喇叭表示研擬實施單獨制裁措施......南朝鮮（南韓）醜態盡出，猶如無家可歸的美國『忠犬』、嘍囉。」

金與正在談話中展露出對制裁措施的鄙視，「每次看到南朝鮮（南韓）那幫崽子的蠢樣，我不禁感到訝然。南朝鮮（南韓）只不過是啃咬美國丟擲碎骨的野狗，如此不知分寸的他們究竟能實施什麼樣的制裁？」

根據南韓《韓聯社》，金與正在24日發表的談話中無處不顯露出對南韓的反感、甚至是敵對態度，包括指出文在寅執政時期的首爾當局並不是北韓的標靶，言下之意便是指如今尹錫悅掌政的首爾當局已然成為北韓的敵對目標，且900多字的聲明中處處充滿對南韓的辱罵。

南韓北韓大學院總長梁茂進分析，「北韓透過針對南韓前任、現任總統分別進行批評與比較的方式，來達到誘導分化南韓社會的目的。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》