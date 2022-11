駐日美軍F-15及F-22等37機　嘉手納基地大象漫步

▲駐日美軍戰機嘉手納基地大象漫步。(圖/翻攝自twitter/@USForcesJapan)

文/中央社

作為即時反應訓練的一環,駐日美國空軍嘉手納基地11月22日上午實施多架航機在跑道上滑行的「大象漫步」,總計有包括23架F-15C戰機及8架F-22A匿蹤戰機在內共37架航機參與。

日本琉球新報報導,這是美軍繼3月以來、今年第2度實施這項訓練。目擊者表示,排列整齊的航機在滑行後,除部分航機外,其餘航機依序起飛。

參加「大象漫步」(elephant walk)的航機除了23架F-15C戰機外,還有8架F-22A匿蹤戰機、3架HH-60直升機、1架KC-135空中加油機、1架RC-135電子偵察機,及1架E-3空中預警機。

USAF aircraft line up on the runway during a capabilities demonstration @KadenaAirBase ,Nov. 22, 2022. Kadena’s ability to rapidly generate U.S. airpower is a vital function of its mission to ensure the stability and security of the Indo-Pacific region. https://t.co/T6QLfBpE4p pic.twitter.com/PF06xG5K3j