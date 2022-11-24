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駐日美軍F-15及F-22等37機　嘉手納基地大象漫步

▲▼駐日美軍戰機嘉手納基地大象漫步。（圖／翻攝自twitter／@USForcesJapan）

▲駐日美軍戰機嘉手納基地大象漫步。（圖／翻攝自twitter／@USForcesJapan） 

文／中央社

作為即時反應訓練的一環，駐日美國空軍嘉手納基地11月22日上午實施多架航機在跑道上滑行的「大象漫步」，總計有包括23架F-15C戰機及8架F-22A匿蹤戰機在內共37架航機參與。

日本琉球新報報導，這是美軍繼3月以來、今年第2度實施這項訓練。目擊者表示，排列整齊的航機在滑行後，除部分航機外，其餘航機依序起飛。

參加「大象漫步」（elephant walk）的航機除了23架F-15C戰機外，還有8架F-22A匿蹤戰機、3架HH-60直升機、1架KC-135空中加油機、1架RC-135電子偵察機，及1架E-3空中預警機。

琉球放送（RBC）報導，即時反應訓練是以嘉手納為基地的美國空軍第18聯隊定期訓練項目之一，這次是今年第2次舉行，也是美軍暫時將F-22匿蹤戰機部署嘉手納基地後首度舉行。

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