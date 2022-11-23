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南韓世足恐難踢進16強！首戰需「戰勝烏拉圭」　烏拉圭曾2度奪冠

▲▼韓國國家足球隊將在24日卡達世界盃迎戰烏拉圭。（圖／達志影像）

▲韓國國家足球隊將在24日卡達世界盃迎戰烏拉圭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓曾於2002年世足賽中一舉奪下殿軍（第4名），此後「紅色惡魔」的足球鬥魂在每一位韓國人內心中燃燒，不過此後成績卻不甚理想，僅於2010年在南非主場的世界盃踢進16強。如今，孫興慜等韓國國家足球隊在總教練保羅•本托（Paulo Bento）的帶領下遠征卡達世足，首場比賽必須面臨實力堅強的烏拉圭。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓在本屆世界盃被分類在H組，其對手包括烏拉圭、葡萄牙、迦納，對於南韓而言無非是難以輕易獲勝的敵手，對於是否能夠時隔12年再度踢進16強的舞台，南韓至少必須在第一場比賽中獲勝，才有踢進16強的可能。

▲▼孫興慜眼窩骨折，手術後戴上黑面具接受訓練。（圖／達志影像）

▲孫興慜眼窩骨折，手術後戴上黑面具接受訓練。（圖／達志影像）

報導舉例，南韓在2002年世足賽的小組賽中在首場比賽以2比0擊敗波蘭，進而寫下「4強神話」；2010年在南非世足中，則在第一場比賽以2比0擊敗希臘。

不過本屆卡達世界盃中，南韓首場比賽面臨的敵手是來自南美洲的烏拉圭，烏拉背過去曾奪下2屆的世界盃冠軍（1930、1950年），2018年俄羅斯世足賽也曾踢進8強、奪下第5名的好成績，是南美洲的傳統強隊，至於在國際足總（FIFA）排行上更位列第14名，與排行第28名的南韓相比，在客觀上擁有較優勢的戰力。

2010年南非世足賽，烏拉圭在16強賽中更以2比1擊敗南韓，成功阻擋南韓挺進8強賽，此後烏拉圭更是奪下該屆第4名。

▲▼烏拉圭「頭號大將」蘇雅雷斯將參加與南韓的首場世界盃比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏拉圭「頭號大將」蘇雅雷斯將參加與南韓的首場世界盃比賽。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，烏拉圭出戰隊伍名單中雖然仍有被稱為「蘇牙」的蘇雅雷斯（Luis Suarez）、卡瓦尼（Edinson Cavani）、戈丁（Diego Godín）等重量級選手，但隊內的新興選手也是不容忽視的力量，包括孫興慜在托特納姆熱刺足球俱樂部的隊友本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）等。

尤其被視為烏拉圭隊頭號大將的蘇雅雷斯更曾在2010南非世界盃的16強賽中多次踢進南韓的球門，讓南韓的球迷們淚如雨下，在其134次出場中共成功踢進68球。

面對如此實力堅強的烏拉圭，南韓可以說是憂心重重！因為韓國足球隊的實力門面孫興慜在本月初參與所屬隊伍比賽時眼窩骨折，雖然及時接受手術、復健治療，且戴上托特納姆熱刺足球俱樂部特別為他製作的黑色面具，奔跑時淋漓的汗水會加重不適感，導致他受訓時不斷用手扶著面具。

▲▼韓國隊教練本托透露，孫興慜有機會出賽與烏拉圭的比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓國隊教練本托透露，孫興慜有機會出戰與烏拉圭的比賽。（圖／達志影像）

《韓聯社》稍早指出，韓國國家足球隊總教練本托稍早在記者會上透露，孫興慜有機會能夠出戰明（24）日與烏拉圭隊的首場對決，不過在做出正式決定前，仍需要一段時間考慮。

另外，在隊內進攻擔任重要角色的黃喜燦是否能夠出戰與烏拉圭的對決，目前恐怕仍未知，因為他左側大腿後肌感到相當不適。

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