震撼全球「修女歌姬」還俗了！　變身美豔女侍現況曝光

▲修女克莉絲蒂娜曾獲「義大利之聲」冠軍，天籟美音驚豔全球。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

義大利修女克莉絲蒂娜（Cristina Scuccia）曾於2014年參加實境節目「義大利之聲」（The Voice of Italy）並獲冠軍，天籟美音驚豔全球，但如今已離開修道院，搬至西班牙擔任女服務生。她本周化著濃妝、踩高跟鞋、身穿艷紅褲裝，甚至穿了鼻環，在節目上分享「還俗」後的嶄新生活及心境變化。

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克莉絲蒂娜獲勝後，獲得環球唱片合約推出個人專輯，其中一首歌翻唱瑪丹娜名曲「宛如處女」（Like A Virgin），她當年甚至送了一張專輯給教宗方濟各（Pope Francis），堪稱紅極一時。

時隔8年，克莉絲蒂娜現身義大利脫口秀節目「Verissimo」，宣布正式脫離修女生活。她表示，自己在一位心理學家的協助之下決定還俗，但這不意味放棄信仰，「我從未質疑上帝，上帝就是生命。但我不再能夠在遵守教條的情況下成長。我的父親去世了…我選擇追隨自己的內心，不去想人們會怎麼說我。」

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克莉絲蒂娜坦言，在西班牙生活很快樂，她的夢想職業仍是做音樂，「我認為，你必須勇敢地傾聽自己的內心，改變就是進化的標誌，但這總是可怕的，因為堅守可確定事物比較簡單，而非質疑自己。但這有對或錯嗎？」

克莉絲蒂娜談起過往時表示，「克莉絲蒂娜修女依然存在於我的內心，我有過一段奇妙的旅程，但那也是一趟複雜且艱困的旅程。那是我生命中最美好的幾年。」

▲克莉絲蒂娜當年演唱「宛如處女」。

