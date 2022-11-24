你薪水比我高！蘆洲保全阿伯秒變「恰吉」　持刀狂追同事下場慘

記者戴上容／新北報導

新北蘆洲一名63歲李姓保全在上月10日發薪日當天，不滿年輕同事薪水比較高，主管向他解釋因對方表現比較好，他憤而拿起水果刀變身「恰吉」朝同事追砍，雙方在蘆洲三民路大馬路上演你追我跑，警方獲報後出動警力圍捕，依社維法對他開罰3000元，李姓保全也因此被公司開除。

▲蘆洲保全不爽同事薪水比他高，竟拿起水果刀追砍同事 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，上月10日下午4時，李姓保全發現39歲同事鄭男薪水比他高，他向主管詢問：「為什麼兩人明明都做同樣工作薪水卻不一樣？」主管向他解釋，因為他的表現不佳，而同事鄭姓男子表現良好常常被住戶稱讚很認真，所以薪水比較高。

李男聽聞主管「比較性」解釋後憤怒至極，一氣之下，拿起平時切用的水果刀，朝同事追砍，兩人在光天化日下上演你追我跑，當時正值國慶連假，民眾聽到呼救聲紛紛探頭查看。

畫面中可見，大馬路上，被害人鄭姓男子拔腿狂奔，後方李男在後頭猛追，鄭男轉身躲進巷子裡還邊跑邊回頭，甚至伸出手叫李男不要再靠過來了，但李根本聽不進去，緊追不捨。

警方報後派員圍捕，查扣水果刀1把。李男供稱因為最近家中遭逢變故，心情不好才會一時衝動。李被依社維法送辦，挨罰3000元，並遭公司開除。鄭男考量他的心情狀況，事後與李男和解。