　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化災害初期應變　南消與奇美實業首辦示範演練

▲台南市消防局在奇美實公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局在奇美實公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為幫助台南市在地企業提升預防作為與災時自主應變能力，消防局對有需要的廠家進行指導，17日在奇美實業股份有限公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。

有鑑平時如可檢視廠區內引發災害高風險因子並提出預防對策，災時初期有效率進行應變以減少災勢擴大，對廠家而言都將有效避免財產損失並保障廠內作業人員工作安全，台南市消防局深感其重要性，研擬推動企業初期災害應變輔導計畫，以期輔導在地企業強化防災與減災作為，今奇美實業公司聽聞消防局可進行輔導，欣然主動表示願意配合，提供廠區辦理互動式兵棋推演與實兵演練，以共同檢視讓廠區更加安全為首要目的。

▲台南市消防局在奇美實公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演練假想廠區內苯乙烯儲槽因地震致軟管龜裂與洩漏，進而引發火災事故，過往演練不外乎在消防隊尚未抵達前，廠區啟動自衛消防編組，消防隊抵達事故現場在瞭解狀況下進行滅火，但本次臺南市政府消防局有別以往，在兵棋推演上，藉由主持人詢答、廠家思考回應進行互動，以深切了解廠區內不足部分，進而反思在預防工作上可強化項目，並藉此成為改善與精進目標；另藉由實兵演練除了增進廠區自衛消防編組人員與消防隊彼此間合作默契，強化救災裝備器材操作熟悉度外，現場如何周界防護避免延燒、如何射水不致將火趕至其他區域等實務經驗，均藉由實際操作與互動，增進廠區內第一線自衛消防編組人員救災滅火經驗，以期在災時第一時間壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險。

▲台南市消防局在奇美實公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近年國際間推動環境保護、社會責任、公司治理三大部分(簡稱為ESG)，並將其視為企業經營的一個指標，漸漸成為公司品牌保證與商譽的證明，今天奇美實業股份有限公司願意善盡社會責任，主動與消防局合作保障員工職業安全，進而降低火災發生風險，減少碳排放及空氣污染，完全符合ESG評核方向，未來期待更多企業可以效法跟進，跟政府共同打造安全大台南為願景一起努力。

▲台南市消防局在奇美實公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，災害所造成的損失與傷亡是我們所不樂見，但它的發生或擴大也許就是在一些不起眼的細節而引起，所以最近消防局為幫助企業減災甚至防災，輔導推動企業自主防災，並於企業內部成立義消團隊，目的是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，今天的示範演練只是一個開始，未來將推廣給企業、高科技廠房、大樓等場所，以期讓台南市民在居家生活與職場工作更安全且有保障。

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
台北套房只要450萬！「壁紙全爛」冷氣上蓋炸開
松本清吹熄燈號！最大間分店周日起停業
天團男星脫口「不確定兒子是親生」！勁爆洩：只有一顆睪丸
燒「蘋果全系列」給阿公！爸憂不會用　老闆1句話神回覆
女王駕崩前幾天　他爆1原因被查爾斯「狠甩巴掌」爆哭
獨／錢帥君男友開設招待所　「辣妹荷官訓練基地」曝
FTX破產我國50萬人受害！金管會發聲了
快訊／台中印刷廠爆火警　險波及彰化選票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

強化災害初期應變　南消與奇美實業首辦示範演練

大甲聖母宮捐50頂安全帽給警方　供年長者或經濟弱勢違規人使用

花蓮溫泉季光影展閉幕！冬日泡湯持續加溫　溫泉住宿優惠抽大獎

莫德納雙價BA.4／5疫苗　台東縣規劃18日下午起陸續開放場次

基隆首次世代雙價莫德納BA.5　大型接種站周六日開打

台鋼獵鷹籲體育人站出來　力保重視體育陳怡珍3議員連任

台南體3地下停車場新建工程上梁　黃偉哲：施工用心儘快完工

打擊噪音車！花蓮環、警、監聯合出擊35場　開罰23萬元

遭人惡意在網路群組誣指「請客」　姚正玉：請勇敢檢舉賄選

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

強化災害初期應變　南消與奇美實業首辦示範演練

大甲聖母宮捐50頂安全帽給警方　供年長者或經濟弱勢違規人使用

花蓮溫泉季光影展閉幕！冬日泡湯持續加溫　溫泉住宿優惠抽大獎

莫德納雙價BA.4／5疫苗　台東縣規劃18日下午起陸續開放場次

基隆首次世代雙價莫德納BA.5　大型接種站周六日開打

台鋼獵鷹籲體育人站出來　力保重視體育陳怡珍3議員連任

台南體3地下停車場新建工程上梁　黃偉哲：施工用心儘快完工

打擊噪音車！花蓮環、警、監聯合出擊35場　開罰23萬元

遭人惡意在網路群組誣指「請客」　姚正玉：請勇敢檢舉賄選

順逆時中？王世堅、薛瑞元同遭批　陳時中緩頰：尊重選擇和風格

元大金連3年拿「永續韌性獎」！　今年投入11項管理準則

2022 GLORIDAY「桃園華泰名品城耶誕村」18日重磅回歸

納智捷「n⁷電動休旅」明年第4季量產！2.5萬張訂單這時可消化完

華泰名品城疫後衝30%成長「業績破百億」　LOEWE、BOSS擴大一倍

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

台首大與中州科大「自我了斷」　專家：公權力介入照顧師生權益

「對職棒已經沒憧憬」　歐耀宗轉戰業餘：投多久算多久

崑大榮獲TCSA台灣企業永續獎等2獎項　表現亮眼

金控尾牙30人確診　金管會提醒：要遵守CDC防疫指引

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

8000萬球場驚見大片血跡　公所氣炸

南投縣就業博覽會將登場　月薪最高上看9萬

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

關埔國小迎首屆　林智堅期勉成典範

桃園13處路口　實施行人綠燈提早開啟

東大門夜市晉4星　星級名攤460顆星全國最多

毒味機車男深夜未開大燈遭攔起獲毒品

雲林臺西警查賄頻傳佳績　警友慰問打氣鼓勵

車輛拋錨停路口　枋警及時助排除

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

無悔付出　蘇清泉讚蘇揆為屏東鄉親健康的貢獻

雲林縣消防局虎尾第二分隊辦公廳舍今動土

最台的感恩節來了！「永靖謝平安家年華」　12月初彰化登場

更多熱門

相關新聞

台南奇美博物館「聖誕週末」

台南奇美博物館「聖誕週末」

每年引發熱烈討論的奇美博物館「聖誕週末」將於12月17日連續兩個週末登場，今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，4天總計逾百場演出，目不暇給的企劃陪伴民眾度過一個溫馨難忘的聖誕佳節。

南消高樓層火災實兵演練提升救災安全

南消高樓層火災實兵演練提升救災安全

南消三大隊研討電池儲能站火災搶救策略

南消三大隊研討電池儲能站火災搶救策略

吳俊傑慈善公益基金會捐贈熱顯像儀

吳俊傑慈善公益基金會捐贈熱顯像儀

南消二大隊推廣遠端視訊研討搶救戰術

南消二大隊推廣遠端視訊研討搶救戰術

關鍵字：

災害初期應變南消奇美

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

快訊／台灣配音員呂佩玉驚傳過世

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面