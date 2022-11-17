強化災害初期應變　南消與奇美實業首辦示範演練

▲台南市消防局在奇美實公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為幫助台南市在地企業提升預防作為與災時自主應變能力，消防局對有需要的廠家進行指導，17日在奇美實業股份有限公司全力配合下，共同推動平時預防暨災害初期自主應變示範演練，現場由消防局副局長楊宗林親自主持。



有鑑平時如可檢視廠區內引發災害高風險因子並提出預防對策，災時初期有效率進行應變以減少災勢擴大，對廠家而言都將有效避免財產損失並保障廠內作業人員工作安全，台南市消防局深感其重要性，研擬推動企業初期災害應變輔導計畫，以期輔導在地企業強化防災與減災作為，今奇美實業公司聽聞消防局可進行輔導，欣然主動表示願意配合，提供廠區辦理互動式兵棋推演與實兵演練，以共同檢視讓廠區更加安全為首要目的。

本次演練假想廠區內苯乙烯儲槽因地震致軟管龜裂與洩漏，進而引發火災事故，過往演練不外乎在消防隊尚未抵達前，廠區啟動自衛消防編組，消防隊抵達事故現場在瞭解狀況下進行滅火，但本次臺南市政府消防局有別以往，在兵棋推演上，藉由主持人詢答、廠家思考回應進行互動，以深切了解廠區內不足部分，進而反思在預防工作上可強化項目，並藉此成為改善與精進目標；另藉由實兵演練除了增進廠區自衛消防編組人員與消防隊彼此間合作默契，強化救災裝備器材操作熟悉度外，現場如何周界防護避免延燒、如何射水不致將火趕至其他區域等實務經驗，均藉由實際操作與互動，增進廠區內第一線自衛消防編組人員救災滅火經驗，以期在災時第一時間壓制火勢，降低廠方財產損失與人員受傷風險。





市長黃偉哲表示，近年國際間推動環境保護、社會責任、公司治理三大部分(簡稱為ESG)，並將其視為企業經營的一個指標，漸漸成為公司品牌保證與商譽的證明，今天奇美實業股份有限公司願意善盡社會責任，主動與消防局合作保障員工職業安全，進而降低火災發生風險，減少碳排放及空氣污染，完全符合ESG評核方向，未來期待更多企業可以效法跟進，跟政府共同打造安全大台南為願景一起努力。

消防局局長李明峯表示，災害所造成的損失與傷亡是我們所不樂見，但它的發生或擴大也許就是在一些不起眼的細節而引起，所以最近消防局為幫助企業減災甚至防災，輔導推動企業自主防災，並於企業內部成立義消團隊，目的是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，今天的示範演練只是一個開始，未來將推廣給企業、高科技廠房、大樓等場所，以期讓台南市民在居家生活與職場工作更安全且有保障。