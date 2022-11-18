強化安檢量能　南消六大隊辦安全講習

▲台南市消防第六大隊，為強化安檢小組量能，辦理「2022年下半年消防安全講習訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防第六大隊，為強化安檢小組量能，凝聚執法共識，提升分析檢視災害的危害因子能力，於18日上午辦理「2022年下半年消防安全講習訓練」。

此次訓練特邀請前台南市消防設備師公會理事長許榮哲，擔任這次講習授課講師，進行法規研討交流及實務經驗分享，課程內容包含:水道式連結型自動撒水設備概要，及水道式連結型自動撒水設備設置實務分享。

此次訓練為強化長照機構防災避難及公共安全效能，也因應2022年10月起，由安檢小組配合衛生局進行小規模長照機構水道式連結型自動撒水設備之會勘作業，期能強化消防安檢人員專業技能。

第六大隊大隊長邱淵明指出，消防法規於2018年10月17日修正，長照、護理機構無論規模大小應檢討自動撒水設備，其樓地板面積合計未達1000平方公尺者，得設置水道式連結型自動撒水設備。轄內長照、護理機構多達40家，多數屬小規模機構，已陸陸續續申請衛生福利部專案補助，設置水道式連結型自動撒水設備。隨著法令與時俱進，消防局專責安檢小組定期辦理講習訓練，提升專業能力。除了更新法令資訊，也透過專技人員的經驗交流，了解實務方面的精進作法，讓法規面與實務面相互結合。

消防局長李明峯表示，目前長照，護理機構業者對消防、公共安全維護都有更高自主管理的意識，宣導場所除平時消防設備的建置及防火管理制度的落實，後續消防設備的定期維護及人員強化編組演練更是重要，才能在意外災害發生時，有效的降低災損。