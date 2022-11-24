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社會 社會焦點 保障人權

超商女店員遭痛毆「徒手挖眼」險失明　屏東惡男最終判決出爐

▲潘姓女子在高雄長庚醫院提受治療 。（圖／莊全成提供，以下同）

▲遭到挖眼攻擊的超商潘姓女店員。（圖／資料照）

記者劉人豪／屏東報導

屏東縣高樹超商潘姓29歲女店員，因規勸有思覺失調症的50歲楊姓男子戴上口罩而遭到痛毆、徒手挖眼，險些失明，最高法院駁回檢方上訴，依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪判處楊男應執行5年有期徒刑定讞。

回顧整起事發經過，楊男2021年9月26日上午9時許到高樹鄉新南勢超商消費，29歲潘姓女店員提醒「將口罩戴好」，他竟突然抓狂，不僅強挖潘女眼睛，還朝著潘女頭臉一陣狂毆，當場打斷潘女的鼻樑，造成她一眼視網膜剝落，雙眼流下血水，傷勢相當嚴重。

▲▼挖眼男移送上車，瞪人、對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）

▲挖眼男被移送上車的時候，瞪人、對鏡頭比中指。（圖／民眾提供）

經查，楊男有精神疾病，經常被家人送醫治療，在醫院會按時吃藥，但出院後就沒再服藥，因此病情就發作，2021年6月底時還曾拿菜刀攻擊老婦，害老婦腹部、頸部都受有刀傷，而楊男也被強制送醫治療，8月中才出院，沒想到事隔一個半月，又發生挖眼事件，也引起當地村民恐慌，連母親也曾無奈表示兒子精神狀況很不穩定，「養到這樣的兒子，我也很沒有辦法」，而檢方也將楊男依殺人未遂、重傷等罪起訴。

一審結果於今年6月間出爐，楊男被法官依重傷害4年、傷害罪1年2個月，2罪合併判處5年有期徒刑。全案上訴二審，今年9月審結，上訴駁回，維持一審原判。檢方認為重傷未遂罪部分判處有期徒刑4年，有量刑悖離比例原則、公平原則之違法，提起上訴。

▲▼ 挖眼男遭壓制仍不罷手，村民嚇得發動連署 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲楊男行徑惡劣，不僅曾多次傷人，還曾將挖狗眼、咬死狗，村民嚇得發動連署，希望不要讓楊男再被放出來。（圖／記者陳崑福翻攝）

最高法院認為，檢方上訴只是對原審取捨證據與判斷證據證明力，以及量刑裁量職權之適法行使，以及原判決已經說明之事項，任意指摘為違法，或單純再為有無殺人故意事實之爭論，均非適法之第三審上訴理由，判決駁回定讞。

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