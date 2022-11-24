　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝男太累躺涼亭「睡到不會動」　好心路人報警...讓他被逮

▲▼鼓山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲遭通緝的葉姓男子（右）在涼亭昏睡被警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名因竊盜通緝的葉姓男子（34歲），逃亡2個多月因為四處躲藏，一直沒能好好睡覺，22日上午在高雄港邊的涼亭休息時，因為睡得太沉，好心路人見他一動也不動，擔心發生意外趕緊報警協助。員警到場關切時，葉男表示身體無恙僅睡眠不足，還謊報他人身分證字號提供查詢，最後遭員警識破通緝身分，當場上銬逮捕歸案。

鼓山分局旗津分駐所所長楊俊豪、警員黃正翔22日上午10時許獲報，指稱高雄港牌樓旁的涼亭裡有一名男子，身體一動也不動，警方與高雄港務警察同仁獲報到場時，男子解釋因為前一晚沒睡好，才會在涼亭裡打盹，身體沒問題，不需要救護車送醫。

▲▼鼓山通緝犯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲葉男被捕後突然跪地裝睡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警進一步確認身分時，男子卻謊報他人證號，員警透過手提電腦查詢後，發現他報的資料明顯不符，喝斥「裝肖ㄟ」，並透過他身上的健保卡，確認他已被高雄地方法院於今年9月發布通緝。

正當員警準備帶回偵辦時，原本還對答如流的葉男卻假裝睡著而全身癱軟在地，員警4人只好分別抓住他的四肢抬上警車。員警直接將警車開到醫院，經醫護人員檢查葉男身體各項數值均正常後，根本就是假暈倒，再把他帶回偵辦，但葉男還是不願意「醒來」。

最後所長檢視葉男手機發現，一名暱稱「小龍」的男子與葉男聯繫頻繁，還留言「回臺南了嗎？」，所長轉知訊息後，裝睡的葉男才終於願意醒來。警方初步了解，葉知道自己遭到通緝後，四處藏匿，一起長大的好友「小龍」都會關心現況，讓葉男備感窩心，為了儘快回覆對方訊息只好醒來，全案偵訊後依竊盜通緝解送高雄地方法院歸案。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
汪小菲爆氣真正原因曝？　原來張蘭、大S都愛「這一型」
「表弟」真的要來了！　外媒曝NBA明星中鋒將追隨魔獸來台
行政院發錢了！　妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」
冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了
遭瞎指「小S出軌對象」！抱抱照被翻出　本尊發聲了
汪小菲認「最怕大S看甄嬛傳」！　13字原因被挖
快訊／超商女店員遭徒手挖眼！　屏東惡男最終判決出爐
雙載重機捲大貨車輪下！　2人「頭遭輾過」慘死
快訊／台積電漲至494！　台股開盤漲80點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝男太累躺涼亭「睡到不會動」　好心路人報警...讓他被逮

新竹縣議員候選人涉賄起訴　竹市里長一票2500遭收押禁見

超商女店員遭痛毆「徒手挖眼」險失明　屏東惡男最終判決出爐

席開20桌招待選民…還有綜藝舞團表演！花蓮議員候選人涉賄遭押

駕駛被按喇叭攔路飆髒話　後車男女興奮拍手：還有獎金呢

屏東基督教勝利之家火警！4樓癌症患者逃不了　警消到場馳援

台61線西濱火燒車！　砂石車暗夜自撞竄火駕駛傷

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

模範警察「松山車站辦公室」昏迷倒地　緊急送醫仍腦出血身亡

交友軟體約人！他「國小內嘿咻少女」吃官司　結果大逆轉

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

通緝男太累躺涼亭「睡到不會動」　好心路人報警...讓他被逮

新竹縣議員候選人涉賄起訴　竹市里長一票2500遭收押禁見

超商女店員遭痛毆「徒手挖眼」險失明　屏東惡男最終判決出爐

席開20桌招待選民…還有綜藝舞團表演！花蓮議員候選人涉賄遭押

駕駛被按喇叭攔路飆髒話　後車男女興奮拍手：還有獎金呢

屏東基督教勝利之家火警！4樓癌症患者逃不了　警消到場馳援

台61線西濱火燒車！　砂石車暗夜自撞竄火駕駛傷

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

模範警察「松山車站辦公室」昏迷倒地　緊急送醫仍腦出血身亡

交友軟體約人！他「國小內嘿咻少女」吃官司　結果大逆轉

陸新增病例突破3萬大關　鄭州主城區再封控「非必要不出戶」

日本逆轉贏德國！他噴10萬崩潰「連買2場都輸」　苦主：我買15萬

三星第三季丟半導體銷售龍頭！英特爾奪第一　聯發科排名第十

世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

1家4口成「皮包骨乾屍」疑餓死！警挖出神秘簡訊　案情大反轉

阿根廷、德國接連吞敗　巴西主帥告誡球員別輕敵

寶成越南廠12月啟動帶薪輪休　最適產能配置為期三個月

大S汪小菲離婚1年撕破臉　女主播列「5類男人」：最好一開始就別開始

亞馬遜退位！　微軟成對沖基金新歡

瘦瘦筆爆缺貨「糖友沒藥用」　薛瑞元：已請食藥署與廠商接洽

輔大正妹貼身短版上衣跳TWICE　撞臉周子瑜...鄉民暴動啦！

社會熱門新聞

父病逝丟榮總太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因

台南安南區傳爆炸4人炸傷

超商女店員遭挖眼險失明　屏東惡男判5年定讞

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

模範警察松山車站辦公室昏迷倒地　緊急送醫身亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

快訊／「整台車都進去了」賓士撞店面

他「國小內嘿咻少女」吃官司　結果大逆轉

雲林北港貨車轉彎！雙載重機自摔捲車底2死

新店24歲男騎車自摔　「口鼻冒血」送醫亡

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

後指部士官長半夜爬入女寢　朝女兵尻槍被逮

即／竹市里長候選人涉賄　遭羈押禁見

少校自認關係不單純　酒後強吻女同事

更多熱門

相關新聞

6歲童掛窗邊意外墜樓 路人衝上前張雙手「瞄準」成功救援

6歲童掛窗邊意外墜樓 路人衝上前張雙手「瞄準」成功救援

廣東肇慶一名6歲男童3日不明原因掛在三樓窗外搖搖欲墜，路過的李姓男子剛停好車，聽到路邊有人大聲呼救，連忙一個箭步衝上前，張開雙手對準男童。此時，男童支撐不住直接摔落，李姓男子退後一步欲將男童接住，因衝擊力過大，李姓男子並未完全將男童抱住，幸好男童有了緩衝落地無大礙，李姓男子也只有肌肉拉傷。

女報案一半「突然安靜」　鄰居嚇：她被射殺

女報案一半「突然安靜」　鄰居嚇：她被射殺

通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

通緝男沒吃到愛心晚餐先進警局

酒駕撞2車！金門男上路昏睡釀禍

酒駕撞2車！金門男上路昏睡釀禍

回家累癱　醒來暖汪一隻一邊守護

回家累癱　醒來暖汪一隻一邊守護

關鍵字：

通緝男昏睡涼亭路人報案害他

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲又開砲秒刪！質問大S

重機男200km/hr「導彈式追撞」計程車慘死！專家揭3錯誤

大S豪宅月付3萬電費　房仲：很節省了

大S電費2個月逾9萬！專家揭燒錢怪獸

張蘭闖禍！女星揭汪小菲「態度轉軟」原因

遭張蘭控婚內出軌具俊曄！

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面