通緝男太累躺涼亭「睡到不會動」　好心路人報警...讓他被逮

▲遭通緝的葉姓男子（右）在涼亭昏睡被警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名因竊盜通緝的葉姓男子（34歲），逃亡2個多月因為四處躲藏，一直沒能好好睡覺，22日上午在高雄港邊的涼亭休息時，因為睡得太沉，好心路人見他一動也不動，擔心發生意外趕緊報警協助。員警到場關切時，葉男表示身體無恙僅睡眠不足，還謊報他人身分證字號提供查詢，最後遭員警識破通緝身分，當場上銬逮捕歸案。

鼓山分局旗津分駐所所長楊俊豪、警員黃正翔22日上午10時許獲報，指稱高雄港牌樓旁的涼亭裡有一名男子，身體一動也不動，警方與高雄港務警察同仁獲報到場時，男子解釋因為前一晚沒睡好，才會在涼亭裡打盹，身體沒問題，不需要救護車送醫。

▲葉男被捕後突然跪地裝睡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警進一步確認身分時，男子卻謊報他人證號，員警透過手提電腦查詢後，發現他報的資料明顯不符，喝斥「裝肖ㄟ」，並透過他身上的健保卡，確認他已被高雄地方法院於今年9月發布通緝。

正當員警準備帶回偵辦時，原本還對答如流的葉男卻假裝睡著而全身癱軟在地，員警4人只好分別抓住他的四肢抬上警車。員警直接將警車開到醫院，經醫護人員檢查葉男身體各項數值均正常後，根本就是假暈倒，再把他帶回偵辦，但葉男還是不願意「醒來」。

最後所長檢視葉男手機發現，一名暱稱「小龍」的男子與葉男聯繫頻繁，還留言「回臺南了嗎？」，所長轉知訊息後，裝睡的葉男才終於願意醒來。警方初步了解，葉知道自己遭到通緝後，四處藏匿，一起長大的好友「小龍」都會關心現況，讓葉男備感窩心，為了儘快回覆對方訊息只好醒來，全案偵訊後依竊盜通緝解送高雄地方法院歸案。