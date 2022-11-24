陳其邁《紅豆》回擊柯志恩　高能原音片曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁23日晚間來到高雄市楠梓區車隊掃街，線上直播觀看人數和分享數雙雙再破紀錄，民眾熱情也成功解鎖隱藏版彩蛋「陳其邁唱卡拉」，陳其邁獨特迷人的嗓音再次歡唱藝人王菲的《紅豆》，同時吸引超過2200人湧入臉書聊天室朝聖，而柯志恩政營也同日推出新的競選歌曲《留一盞燈》，雙方意外掀起「歌喉戰」。

▲選前倒數，同一天陳其邁開唱紅豆，柯志恩推出新的競選歌曲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳其邁的車隊直播在23日晚間19:20開播後，不到20分鐘就湧入超過2000人同時觀看，同一時間最高觀看人次更是一舉衝破2200人，總計超過1000次直播分享，這也成功解鎖直播隱藏版彩蛋「陳其邁唱卡拉」，陳其邁再次開唱知名歌手王菲的「紅豆」，深情嗓音時而忘詞和走音就跟4年前差不多，而字幕也隨著陳其邁的忘詞和走音變成亂碼、綜藝摔，頓時引來網友的瘋狂按讚和熱烈討論。

▲選前倒數，同一天陳其邁開唱紅豆，柯志恩推出新的競選歌曲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在聽完陳其邁雖然走音、忘詞但是發自內心的深情演唱後，死忠粉絲仍然情義相挺，說「超好聽的好溫暖喔！很有味道。」「這歌聲也太療癒了！」「很有感情欸，邁邁太可愛啦！」有網友開玩笑表示「聽完我都暈船了。」「好調皮的字幕。」「字還綜藝摔。」「被認真的字幕君笑到。」也有網友對直播團隊認真準備彩蛋給予高度肯定「配上柔焦效果，真的有像在看伴唱帶。」「陳其邁的直播真的不會無聊」。

同一日，藍營對手柯志恩也推出新的高雄市長競選主題曲《留一盞燈》，這首歌的詞曲創作，柯志恩陣營表示都是由高雄在地的青年團隊來完成，希望用高雄年輕人對家鄉的關懷，來闡述對高雄的願景和夢想，同時也希望大家喜歡這首歌，多給在地年輕人團隊一點鼓勵，逗陣把高雄點呼光。