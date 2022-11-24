3出版社教科書被退是去中國化？教長重申「無關意識形態」

▲立委質疑出版社重編社會科教科書是去中國化，潘文忠（圖右）強調無關意識形態。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教院審查112學年小學五年級社會科教科書，卻創下三家出版社同時被退並重編的首例，更被質疑去中國化，潘文忠今（12日）重申，出版社送審教科書仍採用過去分科方式來編列，不符十二年國教課綱以統整方式作為編審的原則而被退回重審，和去中國化無關，也和意識形態無關。

配合新的108課綱，包括南一書局、康軒出版社、翰林出版社等三家出版社，日前將小五社會科教科書送到國教院審查，該內容主要提供給明年9月升上小五的學生首次使用，但後來卻接到國教院通知，三家出版社的6本書（上、下冊）都要求重編，引發出版社業者不滿，批評對結果「很傻眼」，質疑這是去中國化，更擔心對第一線的教師與學生也會形成很大衝擊。

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立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠針對「依12年國教課綱編輯之教科書審查機制相關規範」進行專案報告，包括國民黨籍立委鄭正鈐、林奕華、萬美玲等人，質疑三家出版社被退回是去中國化。

萬美玲認為，國教院將三家出版社的小五教科書全部退回，並要求重編，將會影響學校後續選書時程，衝擊非常大；鄭正鈐質疑，國小112學年教科書，學校明年3月要選書，國教院現在將3家出版社的小五社會科教科書退回，又沒有清楚說明理由，有人質疑就是為了「去中國化」，引發更多爭議。

不過，民進黨籍立委范雲則認為，三家出版社被退，凸顯出連出版社都還無法抓到108課綱的重點，和去中國化無關。

對於外界質疑去中國化，潘文忠則重申，和去中國化無關，而是出版社送審教科書，仍採用過去過去舊的方式編書，也就是歷史、地理、公民分科方式來編列，學生得到片段、瑣碎的知識，也不符十二年國教課綱以主題統整方式來編教科書，所以被國教院退回，無關意識形態。

潘文忠指出，教科書審定，都是由學者專家和現場老師及學科專家共同組成的審定委員會，根據課綱進行教科書審定，國教院也會不定期舉行編、審、課綱三方會談，幫助釐清根據課綱審查教科書盲點，還有在審查過程中，審定委員認為有必要時，可以邀請學者專家或相關人員，就書稿特定內容提出書面意見或列席提供諮詢，藉此加快將教科書編訂。