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「台南便利送」推出年菜預購活動開跑　黃偉哲推薦早鳥訂購最低3折起

▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，市長黃偉哲指出，台南市提供不同價格的「發發發市場年菜組」，並加碼三波早鳥訂購優惠（7折、5折、3折），越早訂購可享折扣越高，同步早鳥購買還可獲得限量手繪風精美保冷袋，在家圍爐輕鬆就能享受市場老饕級美味。

▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，新年快到了，過年擺年菜，台南很多美食都在巷弄美食及傳統市場，今年市府結合傳統市場來推出系列年菜，只要到台南便利送網站，就可以挑選許多年菜組合，保證物超所值，歡迎大家來買台南年菜，在家就可輕鬆享用到美味年夜飯。

台南便利送每年都要陪民眾過好年，這次活動名稱取名為「兔飛猛進好運道」，蘊藏不同意味包含「道道精華」、「買到賺到」、「好運福到」，同時也精選台南各大市場明星菜推出組合，分別為「888發發發」、「1288就要發發」、「1888/1988一路發發」，不只名稱象徵好運到，市場各式經典美味如魚翅羹、養生雞、豬肋排、干貝米糕等應有經有，絕對不輸高級飯店的5星菜色。

▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，除年菜優惠組合外，這次更加碼推出三波早鳥優惠，第一波早鳥訂購11月23日開跑，限量下殺3折起；第二波11月30日起，限量下殺5折；第三波12月7日起，限量下殺7折，活動皆於中午12點準時開搶，數量有限，想要搶好康的民眾千萬別錯過，年菜預定明(112)年1月上旬開始配送，在家就可輕鬆享用到總鋪師級的年夜飯。

▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌指出，台南便利送自2021年5月上線，當初為協助疫情期間讓市場可開拓另一銷售管道，渡過疫情帶來的衝擊，也讓民眾可在家安心防疫，一推出後深獲民眾好評，現已成為婆婆媽媽購置市場生鮮好物，以及採買美食的另一管道，目前銷售金額累計至今已逾4600萬元，每年節慶都會推出各項不同的優惠好康，成功帶動市場新一波買氣高峰，另外在台南便利送訂購，更可獲得「台南購物節」抽獎序號雙倍送優惠，有機會抽中百萬名車、電動智慧機車、iphone 14等超值好禮。

▲「台南便利送」自22日起重磅推出「2023年兔飛猛進好運道-精選明星年菜」預購活動，黃偉哲推薦早鳥訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市場處長陳豪吉表示，市場推出的年菜，食材新鮮且嚴格把關，在家就能品嘗到最幸福的美味，無論是團圓圍爐、或規劃送禮都能在台南便利送一站購足，這次年菜集結各市場精華組合，像是1888元組合有來自玉井市場的「四喜臨門財滿缽」年菜組(蟹黃魚翅羹、藥膳養生雞、碳烤豬排、蛋黃米糕），學甲市場的「鴻兔大展節節高」年菜組合（日式烤肋排、蝦仁魚翅羹、月見干貝米糕），其他還有1288元及888元的豐富組合，以及多道豐富菜色可以單點，就是要讓台南民眾豐富好過年。歡迎上「台南便利送」官網(https://ddl.ewebs.tw/tainan/)或客服LINE@(@591ywkcs)選購查詢。

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