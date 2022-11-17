東森「Strawberry益菌棉」全家熱賣中　買就送35元購物金

▲東森購物今年新研發的自營商品「Strawberry益生菌衛生棉」在全家超商熱賣中，2包裝售價129元，買就送全家35元購物金，以及129枚東森幣、抽iPhone 14等超值優惠活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

全家便利商店最夯開賣「Strawberry益生菌衛生棉」，是東森購物今年最新研發的自營商品，添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％，MIT製造品質有保證，11月起正式上架，2包裝售價129元，新上市期間，只要在全家門市購買東森嚴選系列任一商品，並掃碼商品內小卡上的QRcode，再送全家35元購物金，以及買就送129枚東森幣、月月抽iPhone 14等超值優惠活動。

根據調查，現在女孩追求舒適遠大於比較價格，衛生棉不再滿足單一功能，面對台灣氣候潮濕，衣物洗滌後不容易乾的情況，首創保養型「Strawberry益生菌衛生棉」新上市，其抑菌功能能避免引發惱人困擾，就像私密肌敷上了面膜，給予溫柔呵護。

女生經期的煩惱，不只衛生問題，還有衛生棉太厚不舒服易變形，太薄吸收量不足，「Strawberry益生菌衛生棉」訴求輕薄，更具備35%以上吸水力，不回滲、不測漏，透氣底膜可以快速排除濕氣，淨味不悶熱，加上草莓香氛帶來清新好心情。

▲▼小資草莓大使為大家示範如何買「Strawberry益生菌衛生棉」取得購物金，還可兌換全家便利商店內的對女生生理期有益的各種精選好物。

即日起，買「Strawberry益生菌衛生棉」就送35元全家購物金，小資草莓大使推薦兌換黑醋栗蔓越莓燕麥脆米花、法式巧克力燕麥脆米花、義美草莓煉乳球、義美葡萄QQ巧克力球、大粒果實蜂蜜草莓優格、萬歲牌綜合纖果隨手包；或是黑糖櫻桃沙琪瑪、東尼香甜玉米片及家樂氏可可力玉米片；另有福樂鮮攪草莓鮮奶茶、翠菓子超大葡萄乾、城市一族草莓巧克力餅乾棒、草莓夾心麵包、滋露草莓巧克力和嗨啾草莓夾心軟糖等商品；也可使用購物金再加購膠原蛋白草莓軟糖、乳酸菌草莓優格麥片。除了換購以上療癒商品，還可立即獲得129枚東森幣、更加碼月月參加抽iPhone 14等超值優惠活動。

