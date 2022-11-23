韓國瑜到台東展人氣　籲藍營支持者力挺...讓饒慶鈴連任

▲韓國瑜到台東展人氣挺饒慶鈴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

選前第3天，高雄市前市長韓國瑜今(23)日到台東展現超人氣，陪爭取連任的縣長饒慶鈴掃街拜票，從知本為起點、到黃昏市場、台東市街道上，無不展現他的超人氣，台東市民也因為難得看到韓前市長，一個個擁向前爭相拍照。

饒慶鈴表示，韓市長4年前也來輔選，是讓她能以台東縣史上得票數最高的縣長當選的貴人之一，尤其「在我生命中最有意義的今天」，國民黨眼下最需要的就是為公不為私的同志，謝謝韓市長韓市長再度來台東幫忙加油打氣。

韓國瑜也在現場說到：「4年前和饒慶鈴一起參選縣市首長，韓選市長、饒選縣長，一起努力造勢。饒縣長當選後也一直努力行銷台東的農產品，尤其在去年9月的時候，台東鳳梨釋迦因為介殼蟲關係，讓台東95%外銷佔比、60億水果貿易金額又無法久存的鳳梨釋迦外銷受阻，饒慶鈴主動協助農民解決，在全台家樂福271家門市、全聯近千家店面，全家便利商店3900家加入銷售，包括新北歡樂耶誕城、台中市，與金門縣用金酒換釋迦等等方式行銷，確保釋迦價格不崩盤；今天能來為饒慶鈴助講、加油、打氣非常光榮，也預祝饒慶鈴高票當選。」

最後由原住民歌手胡德夫老師，帶領自創的生日快樂歌的歡樂氣氛下，結束韓前市長到台東縣第一站，接下來分別前往知本、台東市黃昏市場等地掃街拜票，也為黨籍提名的台東市市長候選人陳銘風等人輔選。