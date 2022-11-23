爆乳候選人「將合體鄭家純」吃林聰明砂鍋魚頭！行程、時間曝光

▲兩人將合體吃林聰明砂鍋魚頭。（圖／翻攝自臉書、記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

繼昨日曝光嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的超誠意催票片，網路名人「小商人」稍早在臉書宣布，明晚她將與女星鄭家純合體，一同吃林聰明砂鍋魚頭、逛文化路夜市。

小商人在臉書發文提到，「之前有一次因不可抗力放鳥鄭家純的直播，為了謝罪，我請我的議員好酸林顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，明天（11月24日）晚上6時左右，請家純至嘉義市中正路吃林聰明砂鍋魚頭，走走文化路，介紹一下文化路美食，也順便佛系掃街，買宵夜。」

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▲她們還要介紹文化路美食。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

消息一出，網友們紛紛洗版留言，直呼「時間地點路線都公開了，萬一有癡漢尾隨怎辦」、「明天文化路要塞車啦」、「請問生日可以跟上嗎」、「有要開直播嗎」、「林聰明要排隊等很久耶」、「明天生日的可以優先握手嗎」。

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