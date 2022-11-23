波力救援小英雄互動展將到台南　黃偉哲邀請特教小朋友迎耶誕！

▲最受小朋友喜愛的波力救援小英雄將於12月20日起，到新光三越中山店舉辦互動特展，市長黃偉哲特商請提供100名名額，讓偏遠地區集中式特教班學生，優先參與特展體驗活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

最受小朋友喜愛的波力救援小英雄（ROBOCAR POLI）將於12月20日起，到台南新光三越中山店舉辦互動特展，為鼓勵國小特教生一起學習特展中的交通安全、防災教育、緊急求救等小常識，市長黃偉哲商請主辦單位提供100名名額，讓偏遠地區集中式特教班學生，優先參與特展體驗活動，提前過一個不一樣的耶誕節。

韓國動畫片救援小英雄波力和救援小隊的夥伴，一起保護小鎮居民的安全，同時教導小朋友許多正確的交通安全觀念，因此廣受家長及孩子們的歡迎，黃偉哲市長同時鼓勵學校師長結合戶外教學，一起陪伴這群孩子度過難忘的時光！

12月20日至2023年3月5日波力互動特展將於新光三越台南中山店13樓的文化館展出，趁著耶誕節前的活動開展期，市長黃偉哲特別邀請台南市國小偏遠地區集中式特教班的學生們，能夠跟波力一起互動，主辦單位也欣然同意贊助這群孩子前往看展，並安排學生跟波力一起拍照。

市長黃偉哲表示，救援小英雄波力一直是小朋友心目中正義的化身，感謝活動主辦單位的贊助，也感謝特教人員及家長對特教生的辛苦付出，希望藉由這個活動，讓臺南市偏鄉的國小特教專班的師生，可以跟可愛的波力救援小隊同樂，提前渡過一個愉快且印象深刻的耶誕節。也期待除了讓國小特教生優先學習體驗外，未來也有機會安排更多國小及幼兒園學童，透過家庭親子活動或學校校外教學，到現場參與闖關遊戲，透過輕鬆遊玩方式，學習到各種交通安全、防災、救援等知識。

教育局長鄭新輝表示，台南市創新成立交通安全教育輔導團，積極培育人本交通教育宣導種子講師，今年8月曾辦理「大台南交通教育主題館兒童交通安全營」，邀請50組親子與人氣卡通「救援小英雄波力」中的救援小隊一起闖關，引起小朋友熱烈歡迎與迴響。此次波力來台南特展，不僅有助於發揮潛移默化的教育宣導效果，藉由提供特教孩子體驗與角色扮演，也有助於落實身心障礙者權利公約（CRPD），共同守護他們的安全。

主辦單位代表洪嘉欽表示，很高興這次有機會讓台南這群可愛的特教孩子，近距離與波力面對面歡度耶誕節，尤其這次展出，讓學生除了跟波力、安寶和羅伊造型的車車，一起依指標進行任務，還可以和消防車羅伊一起滅火，玩累了有動漫造型的旋轉木馬可以休息，也可以和波力和安寶、羅伊及赫利人偶一起互動。期盼透過本次活動，讓所有參與的師生，快樂的與波力相見歡，並帶著滿滿的幸福感回家！