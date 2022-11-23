台南聯結車轉彎出事了！大型鋼圈整排掉落影片曝...花3小時善後

記者林悅／台南報導

台南市柳營區長營路六段、台1線路口，21日上午9時31分許，1輛聯結車左轉時，因車上所載大型鋼圈未妥善固定，整排被甩下來，幸好車旁未有其他人車經過，未造成傷亡，台南市警新營分局據報派員查處交管，直到中午始全部排除障礙，警方依道路交通管理處罰條例舉發3000-18000元罰單。

▲台南市長營路六段、台1線路口，一輛聯結車轉彎時，車上載的大型鋼圈未妥善固定被甩下來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局交通組長王鼎欽指出，柳營分駐所21日上午9時31分接獲110報案，稱在柳營區長榮路六段、台1線路口有大型貨物掉落，員警到場查處，發現為駕駛載有多組大型鋼圈組之聯結車，行經該路口轉彎時，疑未將貨物固定妥適導致掉落，所幸當時車旁未有人車經過，未釀成任何事故。警方於現場協助交管並進行蒐證，整起事故於中午12時40分許排除。

警方指出，由於本起事故係貨車駕駛未將貨物固定好導致掉落，新營分局在事故排除後依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款舉發3000-18000元罰單。新營分局呼籲各駕駛人，車輛若有裝載貨物務必注意長寬高等限制，並將貨物固定好，以免行車過程中掉落影響其他用路人安全。