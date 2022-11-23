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日本友誼市山形市回贈感謝燈籠給台南　黃偉哲：期待鄭成功祖廟燈會盛大展出

▲日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年日本山形市邀約台南共同舉辦「祈願燈籠企劃」活動，先由台南提供總數約300個來自鄭成功祖廟的書法紅燈籠及金城國中手繪的台日友好祈願燈籠，7~8月在人潮往來頻繁的JR山形車站的通道展出，獲得廣大迴響。

▲日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了表示對台南的感謝，山形市政府邀請東北藝術工科大學1年級生、市內中小學生，以感恩的心情手繪設計燈籠，除了以山形水果農特產櫻桃、著名觀光景點銀山溫泉為主題繪製外，還有以台南吉祥物魚頭君發想，放入山形知名芋煮鍋的插畫，以及直接寫上「多謝你」(台語的感謝)，充份傳達山形的心意，並獲得日本TBS山形電視台報導。

▲日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年山形與台南締結5周年，感謝山形邀約台南共同舉辦祈福燈籠展示活動，傳遞彼此祈願平安的心意，也很期待山形特別繪製的感恩燈籠，在明年鄭成功祖廟燈會盛大展出，共同延續雙方深厚的交流情誼。

▲日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而由日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示，屆時台南市民將可一睹這些可愛的手繪燈籠。

▲日本山形市東北藝術工科大學、市內中小學手繪的約220個燈籠，預計將在年底前可送抵台南，2023年1月將於鄭成功祖廟燈會展示。（圖／記者林悅翻攝，下同）

TBS山形電視台報導連結請參考：https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/201107?display=1

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