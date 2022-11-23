遭鄭文燦告違反選罷法！　朱立倫：如果要告蔡英文「大概告不完」

▲朱立倫至基隆輔選候選人謝國樑。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰進入倒數階段，針對國民黨近日連續開記者會指控炒地皮、涉賭盤等事，桃園市長鄭文燦不忍了，昨日下午由新聞處長詹賀舜及律師赴桃園地檢署提告，控訴國民黨主席朱立倫、立委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤違反選罷法和妨害名譽。朱立倫今（23）日回應，「如果我們的候選人要提告民進黨主席蔡英文，大概告不完了」，濫用司法也是一種罪。

國民黨連日召開多場記者會，指桃園市府局處首長炒地皮、鄭文燦與黑道關係曖昧及涉賭盤等情事，桃園市政府已嚴正澄清，鄭文燦昨天則下午則針對賭盤一事，委由新聞處長詹賀舜及律師赴桃園地檢署提告。

朱立倫今早到基隆市為黨籍市長候選人謝國樑助選。朱立倫接受媒體訪問時直言，民進黨在全台灣用各種奧步，已經眾人皆知。如果國民黨各地候選人要提告民進黨主席蔡英文的話，大概已經告不完了。

朱立倫指出，濫用司法資源誣告也是一個罪，不要這樣子，還是回到一句話，「作為一位堂堂的桃園市長、直轄市長，第一本身一定要行得正、坐得正，第二對於整個選舉的公正一定要維護」，第3對於任何的奧步， 大家一起都出來反奧步吧！不要自己在那邊濫用司法，變成另外一種奧步。