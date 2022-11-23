不公布疫苗掮客名單！薛瑞元說明原因：未構成未遂犯要件

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元「疫苗掮客」說延燒至今5日，各界紛紛要求公布名單。對此，薛瑞元今（23）日說明不公布名單原因，是因為「這些人的行為開始著手前就被我們的擋住了」，並未構成未遂犯要件，所以也沒有後續告發問題。

衛福部長薛瑞元18日表示，陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，更爆料掮客就是收訂金後沒下文的疫苗騙子，也讓工商團體與佛光山等疫苗捐贈未果者，紛紛發出聲明自清。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也在記者會中多次感謝佛光山，更自爆「曾接到4～5通電話」，但因國際疫苗市場混亂，指揮中心也盡到把關職責。

立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議，邀請衛生福利部部長、勞動部部長及國家發展委員會就「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討（含兒少自殺防治），及如何建構橫跨醫衛與社政之專責單位，藉以發揮跨部會施政整合、規劃與執行等效益」進行專題報告，並備質詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛瑞元在會前接受堵訪時，媒體詢問先前被問及公布疫苗掮客名單時，他說「這太幼稚我不想回」，遭黃珊珊回敬，「你才幼稚，全台灣民眾都沒有他幼稚。」薛瑞元回應，「我說幼稚沒有說她」，這樣回應形同小孩子鬥嘴。

面對前民進黨立委沈富雄批評在選前提出掮客說，因影射宗教與工商團體，形同「捅大型馬蜂窩」害慘民進黨台北市長參選人陳時中。薛瑞元表示，自己已經說得很清楚，可能是媒體下標下得不好，以致自己的意思遭扭曲，結果變成製造仇恨值的濃縮版，「以後有機會我會跟大家說明」。

薛瑞元也強調，自己不會公布疫苗掮客名單，因為這些人的行為「開始著手前就被我們的擋住了」，並未構成未遂犯要件，而行政機關的責任，就是在詐騙行為發生前，「越早幫她擋住越好，對人民越有保障。」所以也沒有後續告發的問題。

▲衛福部長薛瑞元立院時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

