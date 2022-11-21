今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

今起確診陽性確定不能參與11/26九合一選舉投票。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，一樣都會依照每天監測的方式監測，會看看數字是否有超乎正常狀況。另外，有人提出，可以讓確診者穿隔離衣投票，王必勝則直言「投開票所有1萬7千多個，這是一個龐大工程，可行性是不高的。」

九合一選舉將於26日登場，指揮中心定調確診者不得前往投票。依照現行「5＋n」規定換算，今（21日）起通報確診即無法出門投票，違者最高可罰200萬元。針對確診病例數字，王必勝表示，會持續監測是否有超乎異常狀況。

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另外，中研院院士陳培哲也提議「可以讓確診者穿隔離衣投票」，王必勝則表示，這個問題一個月以前就討論過，不過大家可以試著去想，「如果你在排隊投票，前後都有人穿隔離衣排隊，會如何感受？」

王必勝說，第二個問題是「確診者是否會真的願意穿隔離衣過去？」因為這可能會有標籤化的問題，第三是「穿脫隔離衣是非常專業的」，根本沒辦法現場教導，而且全台投開票所有1萬7千多個，這是一個龐大工程，所以可行性是不高的。

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