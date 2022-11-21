　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

▲▼指揮中心11/18記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

今起確診陽性確定不能參與11/26九合一選舉投票。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，一樣都會依照每天監測的方式監測，會看看數字是否有超乎正常狀況。另外，有人提出，可以讓確診者穿隔離衣投票，王必勝則直言「投開票所有1萬7千多個，這是一個龐大工程，可行性是不高的。」

九合一選舉將於26日登場，指揮中心定調確診者不得前往投票。依照現行「5＋n」規定換算，今（21日）起通報確診即無法出門投票，違者最高可罰200萬元。針對確診病例數字，王必勝表示，會持續監測是否有超乎異常狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中研院院士陳培哲也提議「可以讓確診者穿隔離衣投票」，王必勝則表示，這個問題一個月以前就討論過，不過大家可以試著去想，「如果你在排隊投票，前後都有人穿隔離衣排隊，會如何感受？」

王必勝說，第二個問題是「確診者是否會真的願意穿隔離衣過去？」因為這可能會有標籤化的問題，第三是「穿脫隔離衣是非常專業的」，根本沒辦法現場教導，而且全台投開票所有1萬7千多個，這是一個龐大工程，所以可行性是不高的。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉
快訊／北市松山工地1人遭土方活埋！　救出已無呼吸心跳
汪小菲放話「明天來台」！　砲轟徐媽：見面說你們家敢嗎
金馬獎收視率出爐！　最高點落在這2人
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵2指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

買便當見2配菜！他嘆「相當不可取」　網支持： 會直接翻臉

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵2指標

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉！網瘋朝聖

口罩戴到煩「解禁就會脫？」　一票人曝3原因：繼續戴著很棒

買便當見2配菜！他嘆「相當不可取」　網支持： 會直接翻臉

虎航「12／24開航峴港」　單程優惠機票1299元！明10時限時開賣

「戶外脫口罩」最快月底上路！　王必勝曝關鍵2指標

今起快篩陽不能投票！陳培哲推「穿隔離衣投」　王必勝：可行性不高

華航「皮卡丘彩繪機CI」明年改飛沖繩！模型機、限定點心今開賣

上周累計12萬8420例本土「再創新低」！今年1.3萬死66%未打滿3劑

基隆+243！專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

卡達世界盃售出近300萬張門票　相關營收破紀錄達75億美元

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

全新創舉！台南視覺系手搖杯加入「葡萄糖胺、維生素D凍」

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

LINE免費貼圖來了！10款限時一鍵下載

年收400萬女醫開2條件找老公　科技主管一聽秒打槍

古月胡錯了？她報姓氏「正確說法」超尷尬

幼稚園女童參加生日趴　要送3千元禮物

下殺1.5折！好市多「少女色帆布鞋」197元

全台有雨！明晚起連下4天　水氣最多時間曝

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

旺宏科學獎揭曉「鄭名揚靠漫畫摘金」　陳奕嫚「讓蟑螂痛痛」奪銀

騎士「搖擺蛇行」！結局讓萬人喊療癒

快訊／一蘭拉麵宣布漲價！12／1起調整價格

3歲童全身癢1個月！醫看媽揪元凶

今雨區擴大　「全台連下4天」時間曝

小黃嗆騎士「不能騎中間」　警當場洗臉

更多熱門

相關新聞

選舉考驗你的認知判斷力

選舉考驗你的認知判斷力

隨著各路民調進入封關之際，也象徵選戰進入白熱化，從之前現有的民調結果，可約略推敲此次選舉的趨勢。在短短不到十日之間，握有選票的選民，更應當謹慎且理性，因此時對部分屈居下風的候選人而言，必須得要祭出「奇招」或「險招」，才有機會力挽狂瀾、扭轉趨勢。

蔣萬安太太萬華掃街　腹中「三寶」人氣高

蔣萬安太太萬華掃街　腹中「三寶」人氣高

地方選舉應回歸政見辯論

地方選舉應回歸政見辯論

國家機器傾全力拉下高虹安？

國家機器傾全力拉下高虹安？

台中選情加溫　藍綠隔空交戰

台中選情加溫　藍綠隔空交戰

關鍵字：

九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面