台灣染疫死亡率「全球第三」？薛瑞元：醜化防疫成績的選舉操作

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情持續下降，但有媒體引述國際公衛統計網站Our World in Data數據，台灣近2周染疫致死率排名全球第三，僅次於芬蘭、直布羅陀等。衛福部長薛瑞元今（23）日被問及此事時表示，死亡率是落後指標，台灣這幾周致死率快速下降，死亡數則是反應前幾周疫情狀態，在短期數據裡，分母下降、分子不變，致死率當然會升高。

▲薛瑞元立院時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）



立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第12次全體委員會議，邀請衛生福利部部長、勞動部部長及國家發展委員會就「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討（含兒少自殺防治），及如何建構橫跨醫衛與社政之專責單位，藉以發揮跨部會施政整合、規劃與執行等效益」進行專題報告，並備質詢。

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薛瑞元在會前堵訪時，除了回答疫苗掮客與確診者無法投票等問題，另對台灣致死率全球第三做出回應。他表示，在短期數據裡，分母下降、分子不變，致死率當然會升高。若用短期數據解釋，「就是選舉醜化防疫成績的操作」。

近日疫情趨緩，民進黨立委賴惠員質詢時詢問中央流行疫情指揮中心是否該減少記者會開設頻率？對此，薛瑞元表示，正在進行相關評估，但因最近有些訊息「蠻錯亂的」，目前才沒有減少次數。而前幾周疫情都降到20%左右，這周也是10幾％往下降，但口罩應該不會這周就開放。

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