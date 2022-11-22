賴士葆批薛瑞元「疫苗掮客說」踰越職分　升高陳時中仇恨值

▲賴士葆21日在臉書發文批薛瑞元「疫苗掮客說」踰越職分，只會讓陳時中仇恨值更高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

衛福部長薛瑞元近期的「疫苗掮客、疫苗騙子」一說引發爭議，被質疑在護航「老長官」、民進黨台北市長候選人陳時中。對此，國民黨立委賴士葆21日也在臉書發表看法，「風骨在哪？薛瑞元踰越職分助講，陳時中仇恨值愈高。」

「奉勸薛瑞元珍惜衛福部長的位子，好好的守護百姓的健康福祉，選舉終究會過去」。賴士葆指出，薛瑞元也許太急於要報答陳時中的提拔之恩，加上選情告急，所以不顧政務官應守行政中立的規定，把自己變成陳時中競選總部的發言人，即便律師出身能言善道，但是情急之下說了很多不合宜的言論，對陳時中的選情沒有幫助反倒扣分。

賴士葆表示，薛瑞元隨口說疫苗掮客騙子，卻又說不出是誰，只是更得罪工商團體和宗教界罷了。與在野黨立委嗆賭梭哈誰會被關，罵在野立委像頭蝨很討厭，薛瑞元或許被全面執政的氛圍誤導，以為政務官講話就是君臨天下一般威武，如果薛瑞元身分是律師，可以盡情發揮舌戰的本色，但請不要忘記立委是代表人民監督行政官員。

賴士葆最後提醒薛瑞元，若能謹守分際把衛福部長的職分做好，代表陳時中提拔的人適才適所。可惜薛瑞元踰越政務官的職分助選催票，偷雞不著蝕把米，只會讓陳時中擋疫苗以及政治防疫凌駕科學防疫的形象更深刻，也就是仇恨值更高，否則不會到處拜票屢屢被嗆，「陳時中要不要叫薛瑞元閉口或可少一點被嗆。」