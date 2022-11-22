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館長挺大S轟汪小菲「丟臉、沒品」　遭譙「干你什麼事」氣炸反擊

▲▼館長在直播中力挺大S，轟汪小菲「丟臉」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長在直播中力挺大S，轟汪小菲「丟臉」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢在日前的直播中，談到有關於大S與前夫汪小菲之間的「離婚協議」爭議，並且直接表態力挺大S，怒轟汪小菲「丟臉」。不過直播中有網友嗆館長「家務事干你什麼事」，更是讓他當場一連串氣炸反擊。

館長表示，汪小菲的財產已經被查扣，因為他應該要支付的費用，沒有給人家，按照台灣法院的規定，簽了協議就該照做。

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館長說，汪小菲一個大男人也不是沒錢了，在大陸的資產多到X死人，台灣法院會扣財產，就代表協議上面該給的費用沒有給人家，憑良心講，「這樣叫做沒品」。

▲▼館長在直播中力挺大S，轟汪小菲「丟臉」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲有一位網友留言表示，「別人的家務事，干你什麼事」。館長對此一連串怒嗆回應。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長接著說，一個女人為你相夫教子，為你中斷演藝生涯，其實很辛苦，不知道汪小菲現在還有什麼資格講爆料的東西，「我是覺得這很丟臉啦」。

有一位網友留言表示，「別人的家務事，干你什麼事」。館長對此怒嗆，「用這句話可以牽引到任何事情上，別人在選舉，干你什麼事，別人在打籃球，你評論，干你什麼事，我講話，又干你什麼事，我愛講什麼就講什麼，干你什麼事」。

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