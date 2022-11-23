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黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO　會員：今天有誠意了

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲黑五第三天大門一開，民眾手推車趕著進場掃貨。（圖／網友提供，下同。）

消費中心／台北報導

黑五第三天大門一開，民眾手推車趕著進場掃貨，還不到半小時，購物車就已經堆了滿滿的戰利品，把握瘋狂下殺價格，大買特買。有會員表示自己特地提早排隊進場，沒想到還是遇上大爆搶場面，除了本日備受注目的3.00克拉圓形鑽石手鍊優惠價90,099元、SAMSUNG85吋CRYSTAL 4K UHD電視79,999元，家用品貨架前更是擠擠擠，逛一圈發現好多人都在搶購的夯品，其實都是洗衣膠囊、洗髮露這類常見的消耗性日用品，就有熱心消費者分享購買攻略，推薦一定要入手6大神物，現在是人氣品牌折扣最好的時候，直說「價格太殺了啦，不買真的會後悔！」

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲3.00克拉圓形鑽石手鍊優惠價90,099元。

黑五購物節有多厲害？實際到賣場直擊，購物人潮不斷湧現，其中不乏有去年沒搶到的，今年都趁早來搬，促銷商品才補貨上架就秒被下架，不只工作人員進進出出忙翻天，民眾的手也沒停過，尤其有些優惠可遇不可求，懂得精打細算的人還會特地到折扣區挖寶，幫荷包多省一些。像最近潮濕加上季節轉換，被過敏兒家長譽為「洗衣神器」、平日進貨都會被搶翻的ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊就有驚喜價，31顆x3袋入賣535元，黑五一次折140元，一顆就能洗整桶衣服，現場民眾狂搬貨呼「現在不囤就怕買不到！」

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊每組折140元，31顆x3袋入賣535元。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

日本連續熱銷NO.1(註1)的ARIEL 4D抗菌抗蟎洗衣膠囊特別搶手，黑五第一天就祭出特價後就被瘋搶，最主要是它不只洗掉蟎蟲，還能28天持續抗蟎(註4)，為衣物形成抗蟎防護罩，讓蟎蟲不會再爬回洗乾淨的床單。而且也延續了ARIEL最著名的超強洗淨力，連放隔夜的污漬都能夠輕鬆洗乾淨(註3)！還能做到讓主婦媽媽超滿意的洗後持續99.9%抗菌(註2)的功效，難怪這款洗衣膠囊在日本主婦界超級熱銷、口碑超好，超高人氣賣來台灣也大量圈粉，今年九月好市多剛上市，第一次加入黑五就有這麼好的價格，也難怪被買爆。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲Herbal Essences洗髮露3入組黑五限定折150元，特價只賣479元。

去年首次於黑五期間從英國引進台灣限量販售的天然系洗護品牌Herbal Essences在第三天也祭出超值優惠，標榜矽靈、色素、防腐劑和煤焦油四大無添加，此次針對全家人不同髮質類型，利用植物的特性研究出不同功效的洗髮露與護髮素，更有高達90%天然成分獲得英國皇家植物園認證，以植萃成分作為香氛基底，打造多層次的自然清新香氣。去年黑五率先推出的藍薑款，溫和潔淨、適合染燙髮，一上市就成為人氣爆款，熱賣到兩天全部完售，還傳出有人為了搶買大打出手，今年仍是必買清單的大熱門之外，這次還多了兩款新品，迷迭香潤澤保濕適用中性乾枯髮、葡萄柚清爽豐盈適用油性扁塌髮，三種不同款組合能一次滿足全家人需求，Herbal Essences洗髮露3入組黑五限定特價只賣479元，內行的已經先掃了好幾組。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷 雙入組黑五先折1000元，限定特價5,899元。

還有人一路逛意外發現，這一次竟然出現從來沒有販售過的德國製頂級款Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷，外面一支就要破萬元，美式賣場上架雙入組，兩支握柄再附6支刷頭，6千元不到就能帶回家，忍不住大喊「價格真的太驚人了」、「太扯了啦！」Oral-B iO以革命性刷毛微震技術在國外引起討論，採用線性磁驅動馬達作為動力來源，大幅提升刷牙清潔力，最高清除達100%牙菌斑，兼具潔牙效率也呵護牙齦，並有5大清潔模式「清潔、護齦、美白」一機搞定，好市多黑五才買得到，Oral-B iO LITE微震科技電動牙刷 雙入組黑五先折1000元，限定特價5,899元，買一組還可以跟家人或另一半一起使用，真的是非常划算的驚喜價。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲▼好自在-液體衛生棉組合包這次推出24cm 36片＋27cm 32片的獨家特規組合包裝，限定超值價429元。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）
每年黑五特價都賣爆的好自在液體衛生棉，是熱銷的明星商品，不少女生朋友表示用過就回不去！網路上常見分享文，最愛它的超強吸收力搭配獨特液體材質，吸好吸滿依舊維持超輕薄0.3cm，表層超乾爽。好自在-液體衛生棉組合包這次推出24cm 36片＋27cm 32片的特規組合包裝，黑五特價折170元，一次擁有的限定超值價429元，價格力道比去年黑五還要殺，吸引好多姊姊妹妹出手，一拿就是好幾組，也有的直接箱購入手，有趣的是，就連別人家的老公或男友也加入戰局一起搶，貼心幫太座買起來。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲▼幫寶適拉拉褲每箱折100元，還加碼限定M號尺寸。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）
新升級的幫寶適一級幫拉拉褲首日祭出單箱下殺100元的特價就讓育兒爸媽心花怒放，本日仍是賣場中熱銷物品。適合好動寶寶「一拉就穿、一撕就脫」的特性，讓爸媽育兒好方便。特殊S曲線彈力腰圍更服貼身形，360度透氣的內外表層以及獨家3條神奇通道維持乾爽舒適，不只輕鬆穿脫，還可避免令人心疼的紅屁屁。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）

▲吉列紳適刮鬍刀折180元、特價609元，Oral-B抗敏護齦組合特價599元。

▲▼ ARIEL黑五 。（圖／資料照）
除了幫老婆、女友買，男性專區買氣也很熱，吉列紳適刮鬍刀本日特價609元，許多會員不斷+1拿了就走，籃壇球星上周光臨好市多後體驗手感後也直接帶回一組，你買得還比球星更便宜！不只是特價609元引搶購，吉列紳適刮鬍刀經英國皮膚協會認證適用敏弱肌，輕輕一刮就乾淨，不用擔心刮傷或紅腫。另外，限定上架的Oral-B抗敏護齦漱口水牙膏組合也在本日直上優惠價格，6效合1漱口水溫和零酒精、不辣口不刺激，還含有全台首款*CPC抗菌防護膜與含氟成分，高達99.9%有效抗菌，清潔齒縫、固齒護齦，組合特惠在黑五祭出漂亮價格，吉列紳適刮鬍刀特價609元，Oral-B抗敏護齦組合特價599元賣完就沒了，搶到的人都大呼賺到。
註：*指 Oral-B 品牌內，搭配正確使用方式

黑五購物節的特價品項很多，親自衝一波就知道到底有多殺，除了賣翻的6大熱門夯物，大組數買省超多，像是全功能網布人體工學椅優惠價7,199元、BISSEL四合一吸塵洗地機9,899元、IRIS雙筒被褥乾燥烘鞋機1,799元，也都便宜到不拿會對不起自己，不過活動一年才一次，不想錯過的人，趕快把握11/27前購入，否則就要等明年了。

*實際商品售價依照賣場公告為主

註1:根據Intage SRI+於2017年至2020年針對日本洗衣膠囊市場銷售額資料統計，Ariel洗衣膠囊在日本洗衣膠囊市場中市占率最高，通路包括量販賣場、一般超市、便利超商、線上購物平台等。
註2:持續99.9%抗菌: 並非抑制所有細菌滋生。據日本實驗室，針對特定測試菌種，於實驗室環境下18小時測試結果。。
註3:隔夜的污漬都能夠輕鬆洗乾淨: 根據P&G內部測試，針對常見食物污漬放置18小時，洗淨後無肉眼可見污漬，並非指洗去所有種類污漬。
註4: 指棉質衣物在一次洗淨時，能驅避衣物上塵蟎。並非驅避所有衣物材質、薄棉質上的蟎蟲。根據P&G數據，在實驗室條件下觀察衣物28天結論。

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