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余邦彥倒戈力挺「反流失藍營票源？」高虹安：相信市民判斷

▲高虹安。（圖／競辦提供）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／競辦提供）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市副議長、國民黨候選人林耕仁後援會總會長余邦彥，在投票最後關頭前倒戈，上周六帶隊出席民眾黨候選人高虹安的造勢場，21日晚間更在臉書發文稱林耕仁誤成綠營打手，呼籲選民集中選票，「投給能下架民進黨的『高虹安』」。針對此舉是否會造成藍營支持者反彈？高虹安22日也出面回應了。

高虹安22日上午接受媒體聯訪，有記者詢問余邦彥的倒戈會不會反而引起藍營反彈，進而流失藍營票源？高虹安表示，任何一位政治前輩在看到這段時間新竹的選舉狀況，我們都很感謝他們的支持及疼惜，「我相信新竹市民都可自己來判斷，對於共同目標如何一起合作、努力，得到新竹光明的未來，希望大家能判斷，到底什麼是對新竹最好的未來，我也會持續爭取市民認同。」

▲▼ 。（圖／左，國民黨提供／右，翻攝自余邦彥臉書）

▲余邦彥表態支持高虹安。（圖／左，國民黨提供／右，翻攝自余邦彥臉書）

余邦彥21日在臉書PO出與高虹安的合照，並表示「當前我們要做的就是下架民進黨，這是邦彥與數十位里長們的共同心聲」，「需要有人站出來說真話，請選民諒解，請黨中央諒解，是非對錯，自有後人評說，邦彥受人質疑、謾罵，但求無愧於心。懇請大家集中選票，市長票投給能下架民進黨的『高虹安』」。

國民黨新竹市議會黨團22日中午也在林耕仁競選總部召開臨時記者會，嚴正指出，態度堅定與黨中央立場一致，唯一支持三號新竹市長候選人林耕仁，立場沒有改變，且余的舉動已讓藍營支持者炸鍋，並激起藍軍團結氣勢，呼籲藍軍大團結、贏回勝選。

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