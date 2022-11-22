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選上也可能解職！　黃帝穎曝詐領助理費下場：給高虹安三大警訊

▲高虹安、柯文哲。（圖／競辦提供）

▲高虹安近期深陷詐領助理費爭議仍無法脫身。（圖／高虹安競辦提供）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選倒數4天，民眾黨新竹市長候選人高虹安仍深陷詐領助理費爭議，引起各界關注。律師黃帝穎22日就在臉書發文，以前新黨議員潘懷宗詐領助理費案為前例，向高虹安提出三大警訊。

黃帝穎指出，以潘懷宗詐領助理費案為例，從起訴到判刑，大概一年的時間，就褫奪公權確定，喪失議員資格。他進一步說明「判褫奪公權不論市長立委都解職」，如果高虹安當選市長，採訴訟拖延戰術要拖過任期，目前實務上，不是那麼容易，判褫奪公權，市長就要補選，就算高虹安不服一審判決，提起上訴，依據地方制度法第78條規定，貪污一審有罪立即停職，等於「高虹安一審貪污有罪就停職」。

黃帝穎提到，那些支持高虹安的特定網路帳號辯稱，立委助理與地方議員助理費不同，替高虹安強辯無罪，但「不論立委議員詐領助理費都是貪瀆」。他解釋，潘懷宗有罪判決理由很清楚，詐領議員助理費構成貪污的原因，正是因為議員助理費的核銷比照立委助理，不論立委或議員的助理費都是公款，不得詐領或挪用。

黃帝穎最後表示，所以，為高虹安強辯稱立委、議員不同的說法，剛好都被潘懷宗的貪污有罪判決書打臉。此文一出也有不少網友在底下留言，「高虹安完全沒在怕的感覺」、「已無可救藥，耗費大量社會成本」、「快讓她去土城！」

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