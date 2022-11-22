九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長估要拿52萬6936票

▲九合一大選26日投票。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選26日登場，這回不只傳統的藍綠對決，第三勢力也想搶奪縣市長大位，讓選情更添不確定性。《ETtoday新聞雲》特別挑選全台選戰激戰區，包括六都與新竹市，根據中選會最新公布的縣市長投票權人數，以投票率6成5估算，帶您掌握激戰區市長當選門檻。

台北市

台北市投票權人數202萬6769人，預估投票人數131萬7340人，以候選人藍綠白三強互爭為基準，最保險的當選門檻以4成得票率計算，則需拿下至少52萬6936票才勝選。

新北市

新北市此次選戰藍綠對決，想要拿下市長之位需獲過半選票，以投票權人數331萬6517人，出門投票人數215萬5737人估算，當選門檻為107萬7869票。

新竹市

新竹市投票權人數35萬0758人，預估出門投票人數22萬7993人，國民黨的林耕仁、民進黨的沈慧虹、民眾黨的高虹安三人想要勝出，以4成得票率的當選門檻推估，需要9萬1198票才能搶下市長。

桃園市

桃園市長雖有4人投入參選，最終仍回歸到藍綠兩強互爭，以投票權人數182萬5127人，出門投票人數118萬6333人估算，國民黨的張善政、民進黨的鄭運鵬想勝出，要拿下過半選票59萬3167票。

台中市

台中市長由國民黨的盧秀燕與民進黨的蔡其昌對決 。台中市投票權人數為227萬4107人，估計出門投票人數147萬8170人，當選門檻則為73萬9085票。

台南市

民進黨的黃偉哲爭取連任，對上了國民黨候選人謝龍介。台南市投票權人數154萬8203人，估計出門投票人數100萬6332人，當選門檻則為50萬3166票。

高雄市

高雄市是國民黨的柯志恩與民進黨的陳其邁之間的戰場，以該地投票權人數228萬2623人，預估出門投票人數148萬3705人計算，則當選門檻為74萬1853票。

▲九合一激戰區當選門檻推估。（點圖可放大）