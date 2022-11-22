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台北愛樂邀蕭邦鋼琴大賽新秀蘇恩羽合作

▲台北愛樂吳耀宇和蘇思宇 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲台北愛樂音樂總監吳耀宇和新透鋼琴家蘇思羽 。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

現任國家交響樂團協同指揮揮吳耀宇將於十月廿九日在國家音樂廳，攜手近年在國際樂壇表現亮眼的鋼琴新秀蘇思羽和台北愛樂青年管弦樂團，共同演出拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲和西貝流士的第二號交響曲。

蘇思羽年僅廿四歲，在獲蕭邦國際鋼琴大賽晉級複賽後，即獲台北愛樂青睞，回台演出。此次演出，她將擔任拉赫瑪尼諾夫第二號鋼琴協奏曲獨奏，這首曲子是拉赫瑪尼諾夫古今知名且受廣大樂迷歡迎的作品之一，也是所有鋼琴家必須挑戰的曲目。

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台北愛樂表示，蘇思羽於2021年從接近200人的波蘭蕭邦國際鋼琴大賽中，以穩健大器的表現脫穎而出，在全世界晉級第二輪的45位好手中拿下一席，振奮台灣樂壇，她所詮釋的拉赫瑪尼諾夫值得大家期待。

台北愛樂表示，西貝流士第二號交響曲，作曲家以強烈的北歐色彩加以描繪。一九0一年西貝流士與家人到義大利南部度假，南歐的自然風情溫暖地流入心中，使得此交響曲有別其他北國音樂的冷冽情調，而是在清澈、純淨的芳香中，襯著一股暖流；就像清澈的思緒與溫暖的心，誠心領受大自然的美好，而作曲家則自比喻此曲是對「靈魂的告解」。

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