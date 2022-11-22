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登記結婚不忘自嘲「摔到牽手」　楊植斗：在醫院讓我重新審視生命

▲楊植斗、曹羽婷秀婚戒。（圖／記者宋良義攝）

▲楊植斗、曹羽婷秀婚戒。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選倒數四天，11月初從演講台後仰摔倒、頭部著地的國民黨台北市議員候選人楊植斗，今（22日）首個行程非懇託拜票，而是與女友曹羽婷到文山區戶政事務登記結婚，前總統馬英九、前台北市議員羅智強及台北市長候選人蔣萬安夫人石舫亘均到場見證。事後楊植斗透過臉書自嘲，「別人是『帥到分手』，我則是『摔到牽手』」。

楊植斗說，雖然最近他已經可以拿摔倒的影片自嘲、開玩笑，但其實摔倒在醫院的那段時光，是他最低潮的日子，因為時間一點一滴流失，選情仍然危急，卻什麼都不能做，連想發臉書文都會頭痛，心情非常焦慮，但也是那段日子，讓他重新審視了生命中重要的事。

楊植斗表示，除了健康和選舉之外，身邊還有一位好戰友、好女友，無論本周六的選舉結果如何，「我們互許一生」，並在充滿希望的台北市成家，彼此扶持下去。

對於有人說選情告急才靠婚姻當新聞，楊植斗受訪表示，不是，而是真的時候到了，且不管選舉結果如何，一定會堅持下去、互相扶持。

楊植斗說，會快速做此決定，主要是他摔倒後，有一個人在醫院不眠不休照顧你，才知道什麼東西是最重要，也就因選舉結果未知，才讓這決定更有重要性，這代表不管選舉輸贏，未來一定是共患難。

羅智強則說，楊植斗、曹羽婷曾跟他說過有結婚計畫，但兩人因為選舉太忙，決定選後才要舉辦婚禮，但他則認為好事應早點讓大家知道，因此商量他們選前登記，選後辦婚禮，後來兩人也接納這建議。

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