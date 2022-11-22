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研究曝：男候選人4特徵「更容易當選」！　高額頭上榜

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲有研究發現，人的腦中已經有候選人的刻板印象。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

腦中的刻板印象除了在日常生活中影響著我們對某些人的觀感，就連選舉時也會有類似的跡象。美國研究發現，候選人的長相若符合你個人腦中的刻板形象，是當「好主管」的樣子，那人就會傾向投票給該位候選人；其中，研究分析，對於男性來說，大腦通常會尋找的影像包括「對稱的臉」、「高額頭」等4種特徵。

重症醫學專科醫師黃軒在臉書提到，我們總認為，投票給誰是基於個人政治信仰，但科學家研究，實際上這並非投票唯一的決策工具。醫師說明，每個人頭腦早已儲藏了很多「主管影像」資訊，腦袋則會用產生出來的「刻板印象」臉部圖像，按照你喜歡的印象，選出看起來「像是最好主管」的候選人。

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黃軒表示，研究發現，腦袋早就有一套「當好主管的影像」資訊，這些資訊比對相符，便產生出個人喜好，也同時會對此候選人套用「刻板印象」。不過，什麼樣的長相比較有可能當選？醫師則分享研究人員曾分析「當選者」的長相，對於男性候選人而言，大腦通常會尋找「對稱的臉」、「高額頭」、「眉脊突出」、「下巴顯著」。

黃軒說，研究顯示，女性候選人同樣受到普遍的刻板印象，但其中還多加了兩個項目，包括「健康」及「高顏值」。醫師總結，人的腦袋裡其實早已經擁有「儲備很久的影像」，而我們正在篩選符合腦中印象的對象。

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