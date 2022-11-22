民進黨多怕游淑慧？　羅智強曝選前「大奧步」網驚呆

▲國民黨台北市議員游淑慧選情告急，指出綠營近期在地方放出耳語操作分票。（圖／記者袁茵翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉進入最後倒數階段，除了縣市長選戰打得火熱，在縣市議員方面，台北市第2選區（內湖、南港）也成激戰區，老將、新人爭出頭，形成13搶9的態勢。對此，國民黨台北市前議員羅智強21日在臉書發文表示，民進黨在此區首要獵殺對象就是監督悍將游淑慧，近來甚至在地方放出「游淑慧一定會贏」的耳語並操作分票。

羅智強透露，自己得知游淑慧椎間盤突出發作，但還堅持站在路口還有吉普車掃街，很擔心她的身體狀況，詢問她選情如何，她只淡淡地回，「沒辦法，現在選情很緊張也很危險，要拼到最後一刻，為國民黨守住關鍵的一席」，因為這次民進黨傾全力要拿回港湖區的第4席，而首要獵殺對象就是她。

羅智強分析，2018年，因為游淑慧的當選，讓民進黨因此掉了一席，那一場選戰也是打得艱辛，所以最後關頭他用剃光頭為游淑慧告急。今年，游淑慧發現地方有綠營人士反串，釋出「游淑慧一定會贏」的耳語，並操作分票。

羅智強坦言，這次只是游淑慧第二次參選，善打空戰議題的她，缺乏了組織樁腳，在最後拉票催票和耳語反制上，真的面臨很大的困難。此文一出獲得破萬人按讚，游淑慧本人也在底下留言，「最近這段時間，實在被這些綠營奧步弄到超不爽，感覺跑得再勤都抵不過耳語的傳播。莫非這次得剃自己的光頭？」引來不少網友紛紛替她加油打氣。