▲郭台銘是否會公開表態支持高虹安引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、高虹安）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉進入最後倒數5天 ，候選人都盡可能找來有力人士站台拉聲勢。本次新竹市長選戰打得火熱，外界也都猜測鴻海集團創辦人郭台銘最後是否表態支持民眾黨候選人高虹安。對此，醫師作家楊斯棓21日在臉書舉一例表示，「郭台銘如果真的要幫誰助選，會跟你開記者會，高舉你雙手振臂呼喊；反過來說，他不跟你同台，不想多幫你講一句話，不舉你的手，就是根本不支持你」。

高虹安日前被抓出兒福政策宣導影片中的郭台銘是2019年參加國民黨初選時的政策宣導片，引發外界影片合成的議論，雖事後郭台銘在臉書發文表示，有答應高虹安要一起拍攝兒福政策的宣傳影片，因來不及返台拍攝，故電話授權合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面，但他也提到「新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市，至於誰最合適，只能依賴全體新竹市民的大智慧」，此說法引起兩派論戰，網紅劉宇（四叉貓）更在底下留言：前老闆竟然連「請支持高虹安」都說不出口嗎？

楊斯棓分析，郭台銘如果真的要幫誰助選，「會用他自己的credit（是多是少每個人認定不同），幫你重新定義你這個人，跟你開記者會，高舉你雙手振臂呼喊；反過來說，他不跟你同台，不想多幫你講一句話，不舉你的手，就是根本不支持你。」

楊斯棓指出，郭台銘第一次幫政治人物助選，就是幫顏清標，還講了一句名言：「人，沒有黑道白道，只有黑心白心」，為了韓國瑜，顏清標對郭台銘下過狠話，但確認郭台銘不選總統後，顏清標又在媒體上公然讚揚郭台銘「高瞻遠矚，氣度恢宏」。他最後表示，政治人物審時度勢，隨時確認自己的主要敵人而調整砲口的功夫，次次都讓人「有所學習」。