快訊／本土+18150、增38死！20多歲男打4劑「住院一周亡」

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增18150例本土個案，另增29例境外移入、確診個案中新增38例死亡。死亡個案當中最年輕僅20多歲，曾經接種4劑疫苗，有先天疾病為機構住民，10/29因為呼吸道症狀快篩陽性，經就醫收治住院，不幸於住院過程中因為合併呼吸衰竭，於11/4過世，死因新冠肺炎合併呼吸衰竭。

今日新增18150例本土病例，和上周同日相較下降1.9％，降幅較小，屬於持平；病例縣市分布以新北市2726例最多，接著依序是台中市2496例、高雄市2431例、台南市1754例、桃園市1726例、台北市1520例。今日另新增通報66例新冠中重症個案，當中32例中症，34例重症。

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▲11/22新增病例。（圖／指揮中心提供）

今日新增死亡個案年齡分布為20多歲到90多歲，當中40歲以下、較年輕死亡個案有2例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，第一例是20多歲男性，本身有先天疾病，為機構住民，曾經打四劑疫苗；10/29因為呼吸道症狀快篩陽性確診，就醫並住院，診斷有肺炎，不幸於住院過程中因為何並呼吸衰竭，於11/4過世，死因新冠肺炎合併呼吸衰竭。

另一名為30多歲男性，沒有接種疫苗，有腦損傷等慢性神經疾病，長期家中臥床，11/18被家人發現在家昏迷，送醫已無心跳呼吸，急診檢驗PCR陽性確診，當天急救無效過世，死因為新冠肺炎及腦損傷。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為12例男性、17例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自巴林、越南、澳大利亞(各1例)，另26例感染國家調查中。入境日期介於今年10月23日至11月21日。

▲11/22本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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