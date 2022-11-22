中重症+66！3歲男童染疫爆支氣管肺炎　仍在加護搶救

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增通報66起新冠中重症個案，當中又增加1起兒童重症，是一名3歲男童，沒有接種疫苗，有慢性神經系統疾病，11月11日出現發燒等4症狀，14日到急診檢查有支氣管肺炎且新冠確診，目前仍在加護病房救治中。

指揮中心今(22)日公布國內新增18150例本土個案，另增29例境外移入、確診個案中新增38例死亡。今日另新增通報66例新冠中重症個案，當中34例中症，32例重症。

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重症個案有一起兒童，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，是一名3歲男童，未接種疫苗，有慢性神經系統疾病，11/11起發燒抽搐嘔吐痰多，11/14至急診，經檢查有支氣管肺炎且新冠確診，收住加護病房使用瑞德西韋及非侵襲性正壓呼吸器，目前仍在加護病房治療中，病況穩定。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共270例，38例死亡；分別為33例腦炎、29例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、177例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲11/22特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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