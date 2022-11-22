林佳龍陪同蔡適應站路口拜票　力挺首都通1200提升運輸效率

▲林佳龍陪同蔡適應站路口拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（22日）邀請新北市長候選人林佳龍一起在南榮路口，向市民朋友宣講「首都通1200吃到飽」政見，蔡適應表示，林佳龍在交通部長任內幫助基隆很多，基隆捷運拍板定案、城際快捷公車等，而且提出「首都通1200」，就是為了讓首都圈的基隆、桃園都納入，提升大眾運輸的效率。

就首都通1200的部份，蔡適應說明，在2018年時，雙北決定推動1280的計畫，包括雙北市的捷運和聯營公車，所以他2019年時質詢相關部會，希望1280的計畫能不能擴大納入基隆、桃園，納入台鐵、國道客運等，讓首都生活圈都包含在裏面，交通部當時就找基隆和桃園一起來討論細節。

蔡適應說到，可惜在2020年遇到了疫情，整體的大眾運輸量能下降，所以首都生活圈的大眾運輸月票計畫就暫時被擱置，直到今年疫情趨緩通勤的需求又再度提升，他和林佳龍、陳時中、鄭運鵬四人聚首討論，決定推出「首都通1200」計畫，讓基隆和桃園的國道客運、台鐵、市公車、公共自行車、捷運能夠納入，有效的提升綠色運具使用效率。

蔡適應補充，特別是林佳龍在交通部長任內，也讓捷運汐東線能夠整合基隆捷運，讓東台北的首都生活圈，能夠藉此捷運改善內湖、南港、汐止、基隆的通勤旅運。

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