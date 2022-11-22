鄭文燦不敢公開？桃市圖書館總館爆違建　國民黨轟：誰在圖利廠商

▲國民黨今日上午召開記者會，斥責鄭文燦市府「拒絕議員會勘桃圖新總館」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

桃園市立圖書館新總館再遭踢爆，營運廠商富晟公司在未獲市府同意就將電影院棟2、3樓間增加夾層，改建為美食街，昨天國民黨市議員會勘卻遭拒。國民黨今（22）日召開記者會砲轟，二次施工增加夾層、重量、容納人數，有嚴重的公共安全問題，桃市府如果不是心虛，為什麼不敢公開內部，誰在包庇、圖利廠商？

桃園圖書館新總館弊案連連，除了行政院長蘇貞昌女兒違法轉包2495萬元的標案，營運商也被爆出「二次施工」，違法增設夾層，以及在得標後擅自更改協力廠商。國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲昨日前往新總館會勘，卻不得其門而入，吃了閉門羹。

詹江村舉出公文，表示自己早已發文桃園市政府工務局、文化局，表示要前往會勘，沒想到相關單位卻完全沒有派人出席，圖書館館長明明就在樓上，也不願下來見面；在昨日現場協商的過程中，舒翠玲致電圖書館館長，館長承認「照規定應該要停工」，舒翠玲質疑，「施工地就在館長辦公室樓下，有沒有停工館長不知道？」對此館長則不願回覆，也不願下來面對議員。舒翠玲根據在工地外圍的目視，工人進進出出，顯然是並沒有停工。

針對營運商擅自更換停車場協力廠商，桃圖館長曾說「廠商已送件，正在審核」；詹江村昨日在新總館的停車場入口，已經看到停車場的設施都建立完畢。詹江村怒斥「停車場都蓋完了，館方才說在審核，這不就是生米煮成熟飯，作假給市民看嗎？」「桃園總館的營運標是幾十億的利潤，館方對二次施工只裁罰一百萬，根本是不痛不癢」。

舒翠玲說，營運商以「國賓影城」和「嘟嘟房」作為協力廠商投票，得標後卻要擅自更改，對於其他的投標者不公平，而桃市府坐視營運商「生米煮成熟飯」，也有包庇、圖利之嫌。二次施工增加夾層、重量、容納人數，有嚴重的公共安全問題，桃市府如果不是心虛，為什麼不敢公開內部，讓市民來檢驗？

國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶則批，桃園市圖總館新建工程就是鄭文燦的大巨蛋案，說營運廠商違規應停工，卻不讓市議員會勘監督，要堅壁清野，想要拖到民進黨桃園市長候選人鄭運鵬當選就當沒事；練鴻慶更透露，據內部訊息顯示，富晟公司已確定不拆除違建樓地板，要等選舉後再說，鄭運鵬當選，目前的違建恐就過關。