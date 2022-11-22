政見會交火！許淑華批亂開社福支票　蔡培慧：不會找錢別當縣長

▲南投縣選舉委員會21日舉辦第二場縣長候選人政見發表會。（圖／許淑華競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長候選人第二場政見發表會於21日晚間舉行，有別於首場一團和氣，藍綠雙方首度就彼此政見出現激烈交鋒，國民黨許淑華質疑民進黨蔡培慧在選前短短幾天內大開高達50億的社福支票，若當選恐將大幅舉債、且超過舉債額度而淪為空頭支票；蔡則反擊，中央政府各部會都有支持地方的預算補助、許身為立委搞不清楚、縣府也不積極爭取，「只會喊沒錢的人不要當縣長」。

發言順位排第2的許淑華一上台就開砲，指蔡培慧上週提到縣府今年預算若有289億，應拿10億出來照顧老人家，並主張老人年金加碼到5000元、敬老愛心卡繳健保費、里長及鄰長預算增至一年10萬和1.2萬、營養午餐每餐增10元、興建社會住宅等，還有諸多社團、工會的要求都毫無保留思考就答應，看似合情合理。

▲許淑華質疑蔡培慧選前大開空頭社福支票。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」Youtube頻道）

許淑華認為，姑且不論社宅部分，其他林林總總的社福支票就要年花50億預算，若要全部施行，勢必要排擠縣府明年已規劃的254億元預算，包括農業農路、觀光教育等項目，更何況縣府人事費用就要100億；而選前只剩倒數幾天了，蔡居然又大開「重陽敬老禮金倍增至2000元」的社福支票，更始終看不到完整的財政規劃跟計算，令人感到離譜且不可思議。

許淑華舉例批評，蔡上述政見的財源只提到砂石回饋金，但其實該基金提供學童營養午餐就已捉襟見肘，還得靠縣府提撥補助才能支應；蔡說營養午餐費加碼過去縣府都沒做，但縣府去年才在議會提案要一餐加8元、未來她也會應物價做調整，「不要再汙衊縣府無作為、漫天喊價，這樣的財政規劃沒有概念！不是誇海口說到就能做到。」

許淑華回顧林明溱接任縣長時，縣府負債178億，8年任內已減債90幾億，直批蔡若要兌現政見，唯一的方式就是舉債、債留子孫，但舉債仍有上限，蔡提出的50億社福支票過2年一定跳票，呼籲不能只因選情告急、為了讓所有鄉親以為荷包壓力可減輕，就亂開空頭支票來騙票；她認為相關政見應該要務實，像為老人繳健保費，可以編列補助一半的預算、由縣府來幫低收入戶負擔。

▲蔡培慧反批許淑華身為立委搞不清楚中央補助地方的預算項目、縣府也無作為。（圖／翻攝「南投縣選舉委員會」Youtube頻道）

蔡培慧則反擊強調預算絕對夠，「只會說沒錢的人不要來當縣長」：「65歲以上老人健保費由縣府支付」是指敬老卡1000元要看得到用得到、優先繳交健保費，也能搭公車或計程車，讓縣府減輕9.2至9.3萬老人家負擔，差不多要20.5億至11億，所以才說「289億取10億」就能做、是縣府不願做。

蔡培慧補充，交通部也有補助「小黃公車」、讓計程車代替公車服務偏鄉路線，許身為立院交通委員會委員卻不了解中央有那些支持地方政府的預算，更透露媒體曾報導南投是全國唯一沒有國民運動中心的縣市，也是唯一不向中央提出申請的縣市，中央有經費補助、地方卻不作為，「這才是南投百廢待舉的原因。」

蔡培慧表示，「過年發敬老紅包1000元」、「校園營養午餐免費，還要餐餐加碼10元」也都有衛福部、農委會編列預算支持地方政府照顧民眾，她說到做到，而能想方設法去整合、協調各部會的所有資源，就是她的強項。