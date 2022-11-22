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框酒店妹出場亮刀硬上　刺青師詭辯「睡著忘付錢」遭重判

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲酒家小姐被客人「框」出場，表明不賣身仍遭對方持刀威嚇性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名許姓刺青師2014年糾眾喝酒，帶1名酒家小姐出場續攤卻持刀威嚇性侵得逞，同年搭漁船偷渡到對岸畏罪潛逃，後因新冠肺炎疫情嚴峻，許男怕染病客死異鄉，去年（2021年）底搭機回台歸案，辯稱當年和女方說好性交易，但他完事後睡著忘了給錢，否認逼姦或意圖白嫖，台北地院不採信，依加重強制性交罪判他8年2月徒刑，可上訴。

現年42歲的許男是在2014年3月11日晚間，和數名朋友到北市1處酒家喝酒，隔天（12日）凌晨2點起，以每小時2000元「框」1名陪酒小姐到上午7點，江湖規矩是可以帶時數被「框到底」的小姐出場，陪吃陪喝但不賣身，除非另外約定加錢做S（性交易）。

許男帶著這名小姐回家，等同行友人走光後，仗著身強體壯要女方陪他上床，女方奮力抗拒，不料許男突然取出1把開山刀在女方面前晃啊晃，揚言「信不信我殺了妳」，女方被嚇得渾身發軟，任由許男淫辱，煎熬到上午5點多，許男完事呼呼大睡，女方趕緊溜走，直接到醫院驗傷並報案。

▲菜刀,砍人,恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許男否認亮刀恐嚇酒女跟他上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

許男到案一概否認，暗中買好機票想搭機潛逃出境，同年（2014年）7月到了機場被攔下，驚覺已遭檢方限制出境，急忙找偷渡出境的門路，後來以20萬元代價，透過綽號「鐵牛哥」的蛇頭安排，從小金門沿岸坐大陸漁船逃網對岸廈門躲藏，一去就是7年。

後因新冠肺炎疫情爆發，對岸疫情嚴峻加上動輒封城，許男怕客死異鄉，去年12月24日直接搭機回台，一落地就被移民署國境事務大隊發現他被通緝且沒有出境紀錄，除將他所涉性侵案解送歸案，另將他偷渡所涉犯《入出國及移民法》罪嫌送辦，許男承認偷渡犯行，已被判處拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。

但許男否認當年的性侵犯行，堅稱朋友買單後告訴他可以跟女方上床「睡覺」，若要做「S」須加價5000元，他跟女方談妥，嘿咻完就累得睡著、忘記給錢，開山刀放在打開的電視櫃裡，他絕沒拿出來嚇唬女方順從。律師為許男辯護指稱，純聊天不可能每小時要價2000元，當時帶出場應已包含性交易。

女方出庭回想7年的遭遇，批許男騙她要去吃清粥小菜，卻直接帶她回家硬要她陪睡，其他人都不見了，她一直表明自己不賣身，店內幹部同事都知道，許男說他不管、他就是要，還拿刀出來坐在她身上逼問「要不要聽話！信不信我殺了妳！」更撕破她的洋裝、褲襪，她躲到牆角哭也沒用，最後趁許男睡著逃走，直接聯繫經紀公司老闆陪她去報案。

由於女方逃離前，機警拍照開山刀等物存證，檢警事後到許男住處查扣這把刀，法官指女方驗傷紀錄顯示手腳臉面與下體多處抓傷與撕裂傷，衣物破損、體內有許男DNA，認定女方所言屬實，並指許男毫無悔意、也沒試圖賠償女方取得諒解，依加重強制性交罪判刑8年2月，可上訴。

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