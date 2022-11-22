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社會 社會焦點 保障人權

女高中生淪性奴！慘遭鬼父連續性侵　生理期都不放過

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲女大生從高中時期就被父親連續性侵，連生理期都不放過。此為示意圖。（圖／記者田暐瑋攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某女大生在國中時被診斷出有學習障礙，但她的父親阿龍（化名）卻利用這點，在女兒高中後就將她當成洩慾工具，就連生理期也不放過，一直到女兒升上大學，最後不堪長期壓力，才向男友哭訴。一審將阿龍判刑9年，案經上訴，高等法院二審22日改將阿龍判刑6年10月。可上訴。

判決指出，被害人在國中階段就被醫師診斷具有學習障礙問題，語彙與情境理解及表達能力均略低於常人，沒想到阿龍在女兒高中時侯，就接手她的教養問題，並經常以家暴方式解決。這更加深女兒難以表達自我主張及需求，畏懼如不遵從將遭毆打或追問意見而不敢反抗之心理。

女兒升上高二後，阿龍開始變本加厲，竟趁著某次管教機會下，性侵得逞。之後一年半，到女兒都進入大學一年級後，阿龍總計5次性侵女兒得逞，甚至連生理期都不放過。而最後一次性侵得逞的第二天，阿龍竟又對女兒下手性侵，這次還拿出手機，架在自拍棒上錄影，拍下過程。女兒不堪苦虐，對男友哭訴，全案才因此爆發。檢警逮捕阿龍，並羈押至今，檢方也對他提起公訴。

一審法院審理時，阿龍還辯稱這都經過女兒同意，說女兒是因為他身為父親的身分及權勢才同意；阿龍甚至還提出悔過書，但都說是女兒主動要約，是因為自己把持不住，才會跟女兒發生關係，阿龍還自詡一生光明磊落。法院最後看不下去，重判阿龍有期徒刑9年。

案經上訴，高等法院二審審理後，改認定部分行為無罪，全案於22日宣判，高院改將阿龍判處有期徒刑6年10月。可上訴。

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